Сегодня 11:19 Разделят по-соседски: карпатский мольфар предсказал, кому отойдут Киев и Галичина 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Мир

Карпатский мольфар (так называют в тех местах колдунов) Михаил Нечай оставил после смерти множество предсказаний. Одно из них даже успели записать на видео. Грозные слова мольфара сегодня звучат особенно актуально. Он предрек Украине разделение между венграми, русскими, чехами, поляками и даже румынами.

Предсказание сняли 18 лет назад Михаил Нечай не так известен, как, например, болгарская провидица Ванга. Тем не менее он тоже занимался предсказаниями. Одно из них давно ходит по Сети — колдуна запечатлели на видео. Съемка от 2007 года. Сегодня многие считают, что Нечай действительно увидел будущее в тот день. Тогда он заявил, что на Украине случится кровавый государственный переворот с гибелью президента. Многие думают, что мольфар подразумевал события Евромайдана 2014 года. Тогда президент Виктор Янукович выжил, но его жизни действительно угрожала серьезная опасность.

Фото: РИА «Новости»

Последующее предсказание старца сбылось буквально. Нечай предупреждал: украинцы, «родства не помнящие», развяжут войну против братских народов, от которых произошли. После этого Украина прекратит существование. «Государства такого больше не будет. А народы, населяющие его, разбредутся по дальним странам и только тогда обретут покой», — сказал мольфар.

Кто разделит Украину? По его словам, земли современной Украины разделят между соседними государствами. Восточные и центральные регионы, включая Киев, отойдут России. Закарпатье распределят между Чехией и Венгрией.

При этом в Будапеште давно не скрывают пренебрежительного отношения к нынешнему украинскому руководству, а в Чехии недавно победила политическая партия, не отличающаяся симпатией к Киеву.

Фото: РИА «Новости»

Польше достанется земля, известная на Украине как Галичина. Северная Буковина отойдет Румынии, предрекал мольфар. Очевидно, что Нечай хорошо осознавал ситуацию в своих краях: он проживал в Ивано-Франковской области, где русофобские настроения достигали наивысшего накала, хуже было только во Львовской области. Не требовалось обладать даром предвидения, чтобы осознать: рано или поздно это приведет к катастрофе. И Нечай это прекрасно понимал.