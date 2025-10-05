Сегодня 17:08 «Приближается ужасное, страшное время». Какое пророчество для России оставил старец Кукша Одесский 0 0 0 Фото: Соцсети/Vladimir Baranov/Globallook Press / www.globallookpress.com Общество

В России не угасает интерес к своему духовному наследию, в том числе и к пророчествам святых. Одним из таких текстов стало предсказание старца Кукши Одесского, который описал весь XXI век.

Что известно о его жизни Журналист Роман Голованов в одной из передач рассказал, что будущий святой родился в 1874 году в семье крестьян Величко на территории нынешней Николаевской области и получил имя Косьма. Его мать хотела стать монахиней, но не могла посвятить жизнь Богу, так как родители настояли на ее замужестве. Женщина молилась, чтобы ее мечту смог воплотить кто-то из детей. Косьма даже в совсем юном возрасте отличался кротким нравом: любил тишину и уединение. Будучи еще юношей, он поехал к известному старцу, обладавшему даром изгонять бесов, и попросил помочь своему бесноватому двоюродному брату. Монах исцелил ребенка, но предупредил Косьму, что темная сила начнет преследовать его за доброту. «За то только, что ты привез его ко мне, враг будет мстить тебе. Ты будешь гоним всю свою жизнь», — сказал он. В 20 лет Косьма впервые отправляется в далекое путешествие — совершает паломничество в Иерусалим, а затем и на святую гору Афон. Там он приходит к решению о принятии монашества. Чтобы встать на этот духовный путь, юноша поехал домой для получения родительского благословение.

Фото: pravoslavie.ru

Изначально отец был против такого решения, но все-таки согласился. После этого Косьма приехал в Киев, где посетил чудотворца Иону, известного своей прозорливостью.

Старец нежно коснулся его головы и сказал: "Благословляю тебя на монастырь. Будешь жить на Афоне". Вот это сила материнской молитвы. Роман Голованов Журналист

В 1896 году будущий старец приходит на Афон и становится послушником в русском монастыре. На родину он возвращается уже в начале ХХ века, чтобы стать насельником Киево-Печерской лавры. В то время его зовут отцом Ксенофонтом. В 56 лет он серьезно заболевает и готовится к отходу в мир иной. Ксенофонт думает, что скоро умрет, и 8 апреля 1931 года его постригают в схиму. Так он становится Кукшей Одесским. Необычное имя ему дали в честь святого, мощи которого находятся в близлежащих пещерах. Уже скоро старец выздоровел, а в 1934 году стал уже иеромонахом.

Фото: Медиасток.рф

Чудесные события Трудное время для монаха начинается и с 1938 года: он попадает сначала в лагерь, потом в ссылку, а затем и на каторгу. Во время заключения со старцем происходит несколько чудесных случаев.

Однажды киевский владыка отправил ему в лагерь под видом хлеба сто частиц сухих даров. И старец не мог причаститься один. Там в лагере было много монахов, священников, мирян, которые находились здесь за православие. Роман Голованов Журналист

Старец помог причаститься сотне человек. Известна еще одна лагерная история с Кукшей Одесским. Как-то батюшка умирал от голода. Он увидел ворона и начал молиться, чтобы птица принесла ему еды, как это происходило с пророком Ильей в пустыне. Молитвы помогли: ворон действительно схватил пирог для охранников лагеря и уронил его прямо под ноги старцу. Пророчества старца Кукша Одесский оставил после себя несколько пророчеств.

О Боже, Боже мой, знаете ли вы, мои дорогие сестры и братья, что уже сейчас земным благополучиям Господь положил предел?.. В слезах умолять нашего Бога о прощении наших тяжелых грехов. Кукша Одесский

По его словам, человечеству нужно со слезами просить бога о помиловании на Страшном суде. «В Писании сказано, что избранники Божии могут узнать, то есть Господь может открыть им год кончины мира, но только ни дня, ни часа никто не знает, даже Ангелы на Небеси; об этом знает один Господь… Приближается ужасное, страшное время, не дай Бог, от сотворения мира еще такого не было, Господи, да кто тебя не убоится!» — предрек он. Голованов подчеркнул, что старец видел, что скоро наступят «жуткие времена», когда мир окажется очень хрупким. По его мнению, только благодаря вере человек может пережить все страдания.