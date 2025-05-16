Крах надежд Запада. Разбор стамбульского провала Украины мировыми СМИ

Запланированные на 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле практически сорваны. Российская делегация почти сутки ждала, пока президент Украины Владимир Зеленский даст отмашку своим переговорщикам, чтобы они приступили к своим обязанностям. Мировые СМИ не преминули прокомментировать сами переговоры, их срыв и позицию делегации Украины в Стамбуле. Что писали в зарубежных газетах — в материале 360.ru.

Reuters: у России и Украины принципиально разные позиции США ищут выгоду из российско-украинских переговоров. Американские инвесторы считают, что благоприятный исход диалога может привести к возвращению российских товаров на мировой рынок. Это заставляет иностранных инвесторов внимательно следить за ходом переговоров. Агентству об этом рассказал один из бизнесменов. Reuters уделили внимание раскладу сил на переговорах — авторы агентства отметили принципиальное несходство позиций России и Украины, и это может стать камнем преткновения для достижения соглашений. «Поскольку российские войска контролируют почти пятую часть Украины, Путин твердо придерживается своих давних требований к Киеву уступить территорию, отказаться от амбиций по членству в НАТО и объявить нейтральный статус. Украина отвергает эти условия как равносильные капитуляции и ищет гарантии своей будущей безопасности у мировых держав, особенно у США», — говорится в публикации.

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The Times: переговоры в Стамбуле не приведут у миру Американская газета придерживается позиции, что российско-украинские переговоры в Стамбуле не приведут к прекращению спецоперации. Авторы считают, что встреча делегаций еще возможна, но признаков прогресса никто не ожидает. «Даже личные переговоры Путина и Зеленского в Турции вряд ли привели бы к устойчивому прекращению огня. Не говоря уже о соглашении о прекращении конфликта», — говорится в одной из публикаций.

CNBC: Путин и Трамп оставили Зеленского ни с чем Лидер США Дональд Трамп и Владимир Путин не приехали на переговоры в Стамбул. Зеленский остался ни с чем, отметили в материале. «Надежды на то, что лидеры Украины и России встретятся для мирных переговоров в Турции в четверг, рухнули. Поскольку лидер Кремля Владимир Путин и его коллега в Белом доме Дональд Трамп решили отказаться от поездки», — написали в публикации. Авторы материала указали, что на Украину оказали давление, принудив ее к участию в переговорах.

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CBS: переговоры между Россией и Украиной под вопросом Американская телекомпания заявила, что российско-украинские переговоры могут не состояться. Взаимные упреки снижают вероятность достижения прогресса. «Обмен личными колкостями между Москвой и Киевом подорвал шансы на какой-либо прорыв на переговорах в Турции. Даже неясно, состоятся ли какие-либо переговоры вообще», — отметили в публикации.

The Wall Street Journal: Украина хочет обсуждать только 30-дневное перемирие В газете отметили, что украинская делегация готова провести переговоры с Россией исключительно с целью обсуждения 30-дневного перемирия. По информации издания, Украина согласилась на прекращение огня, но президент Путин не одобрил эту идею. «Проигнорировав призыв Владимира Зеленского к прямым переговорам на высшем уровне в Турции, российский лидер Владимир Путин направил в Стамбул группу младших должностных лиц, что поставило под сомнение возможность переговоров между конфликтующими странами», — говорится в публикации.

Фото: IMAGO/Turkish presidency apaim / www.globallookpress.com

The New York Times: переговоры России и Украины вылились в шум и неразбериху Запланированные на четверг переговоры в Стамбуле сопровождались путаницей и напряжением. Российская и украинская делегации приехали в разные города — россияне прилетели в Стамбул, где ждали украинцев. Те же полетели в Анкару для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Ожидаемый раунд мирных переговоров по Украине в Турции в четверг вылился в шум и неразбериху, поскольку украинская и российская делегации прибыли в разные города и провели большую часть дня, задаваясь вопросом, встретятся ли они вообще друг с другом», — указали в материале.

Фото: РИА «Новости»

CNN: уверенность России ставит Зеленского в тупик Россия не опасается усиления санкций и не испытывает давления со стороны Европы. И эта уверенная позиция Москвы поставила Зеленского в тупик, сделал вывод телеканала CNN. «Зеленский теперь стоит перед неловким выбором. Он должен оставаться в Турции достаточно долго, чтобы Трамп понял, что он серьезно настроен на встречу, но недостаточно долго, чтобы не было видно, что он ждет Кремля», — указали в материале. Украинский лидер должен либо отвергнуть инициативу России, либо заняться ею, что будет означать начало нового пути мирных переговоров.

The Washington Post: предложение Путина спутало карты западным союзникам Украины Издание посвятило статью дипломатической ловкости Путина. Предложение российского лидера о переговорах стало большой неожиданностью для западных союзников Украины. «Обещание провести прямые переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле сорвало попытки Европы привлечь США к введению новых санкций против России в том случае, если с Москвой не удастся быстро договориться о 30-дневном прекращении огня. <…> Неожиданная встреча, которая должна состояться в четверг в Стамбуле, поставила под вопрос планы Брюсселя по введению санкций», — указали авторы материала.

Фото: РИА «Новости»

Berliner Zeitung: Россия воспринимает переговоры как тактический маневр Издание проанализировало состав российской делегации и сделало предположение, почему Путин сделал главу Союза писателей Владимира Мединского главным переговорщиком. «Назначение Мединского свидетельствует, что Кремль необязательно рассматривает возможные переговоры с Украиной как возможность прорыва — но скорее как тактический маневр. В то же время российские дипломаты подчеркивают, что хотят и дальше работать с пунктами соглашения, согласованного в Стамбуле в марте 2022 года, вскоре после начала конфликта, но так и не подписанного», — отметили в материале. В газете отметили отсутствие среди делегатов главы МИД России Сергея Лаврова и помощника президента Николая Патрушева. «Политических тяжеловесов» пока не ввели в игру.

Le Parisien: Германия призывает Украину отвергнуть продиктованный Россией мир Публикация в издании показывает, кто на самом деле хочет мира. «Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал другие европейские государства и американцев сохранять „максимально возможное единство“ и отвергнуть „мир, продиктованный Москвой“», — указали в материале. Турция же восприняла новые переговоры как «исторический поворотный момент», в Китае выразили надежду на «долгосрочное и обязательное для выполнения» мирное соглашение».

Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur / www.globallookpress.com

Bild: Путин ведет с Западом виртуозную геополитическую дуэль «Путин продолжит испытывать Трампа и Запад. Может ли он рассчитывать на американские уступки? Насколько решителен Фридрих Мерц на самом деле? Насколько едины европейцы? Россия будет продолжать пытаться расколоть западный лагерь», — отметили в газете.

Le Figaro: Турцию выбрали в качестве места переговоров не случайно Турция поддерживает связи с Западом, при этом стремится к сбалансированным отношениям с Россией, отметили в материале. «Страна связана с Россией несколькими газовыми проектами. <…>. В то же время президент Эрдоган неоднократно заявлял о своей приверженности территориальной целостности Украины», — указали авторы.

Фото: РИА «Новости»

Independent: переговоры открывают путь к миру, несмотря на отсутствие Путина Российская делегация во главе с опытным переговорщиком демонстрирует готовность к конструктивному диалогу, что вынуждает киевский режим прогибаться. «Состав делегации показывает, что Москва видит в стамбульских переговорах возможность возобновить процесс, прерванный в апреле 2022 года. И для Украины эта новость не обязательно плохая», — говорится в материале. Требования России остаются неизменными, для Украины они по-прежнему неприемлемые.