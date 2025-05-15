США выразили надежду, что Россия согласится на прекращение огня

Американские власти выразили надежду, что Россия и Украина дадут согласие на прекращение огня. С таким заявлением выступил американский госсекретарь Марко Рубио, сообщил Reuters.
«Я надеюсь, что завтра новости возвестят нам о том, что они согласились на прекращение огня», — заявил он.
Рубио также призвал стороны конфликта начали серьезные переговоры.
До этого Рубио указал на готовность американского президента Дональд Трампа к активному участию в урегулирование конфликта на Украине. Он обратил внимание, что глава Белого дома намерен быть вовлеченным в мирные переговоры ровно столько, сколько это потребуется.
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