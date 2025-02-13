Сегодня 03:47 Расследование о Брижит Макрон набирает обороты. При чем тут мать президента Франции Журналистка Оуэнс: мать Макрона могла помочь Брижит сменить пол 0 0 0 Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency / Global Look Press Мир

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Семейные тайны президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги Брижит оказались интереснее и глубже, чем казалось на первый взгляд. Американская журналистка Кэнди Оуэнс снова покопалась в прошлом главной пары Франции и выяснила, что встреча уже взрослой Брижит и юного Эммануэля могла быть неслучайной. 360.ru ознакомился с содержанием новых серий расследования, раскрывших секреты Елисейского дворца.

Секреты семейного древа Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон редко рассказывает о своей семье. Но особое внимание стоит уделить его родителям, а точнее матери Франсуазе. Она работала педиатром, но при этом также числилась сотрудником службы социальной защиты, где организовывала операции для трансгендеров* и интерсексуалов*.

Но одним врачебным вмешательством дело не ограничивалось. Мать будущего президента Франции фактически создавала новые личности тем, кто прошел операцию по смене пола, предоставляя им финансовую и юридическую поддержку.

Фото: Keystone Press Agency

Оуэнс отметила, что в одном из редких интервью мать лидера страны допустила забавную оговорку, заявив, что не считает Брижит своей невесткой. «Это очень странное утверждение, ведь Брижит замужем за ее сыном уже много лет, и она влюбилась в него, когда ему было всего 14 лет. Что это означает? Кто еще она может быть для нее?» — задала вопрос журналистка. Автор расследования намекнула, что связь между матерью Макрона и его супругой глубже и старше, чем кажется на первый взгляд, но подробностей пока раскрывать не стала.

Любимая бабушка президента Франции

Рассказывая о детстве президента Франции, Оуэнс подчеркнула, что одноклассники Макрона называли его одиночкой, который всегда держался на отдалении, не делясь информацией о своей семье или местах отдыха. Такую привычку он сохранил и во взрослом возрасте. В опубликованной автобиографии на первом месте находилась его бабушка Жермен Арэ, которую Макрон называл Манетт.

«Она сыграла ключевую роль в его воспитании. Замкнутая женщина приучила внука к литературе, открыв для него романы Андре Жида и Мишеля Турнье», — рассказала журналистка.

Фото: Kira Hofmann/www.imago-images.de / Global Look Press

Оуэнс напомнила, что в первой серии своего расследования уже упоминала книгу Андре Жида, в которой автор описывал влечение к маленьким мальчикам. Именно это произведение Макрон выбрал для своей первой официальной фотографии на посту президента. Мишель Турнье — еще один с детства любимый автор президента Франции. Он написал книгу «Король-граф», в котором мифологическое существо преследовало детей. «Содержание напоминает случаи, когда взрослые влюбляются в подростков. Как, например, история Брижит, почувствовавшей влечение к 14-летнему юноше и вышедшей за него замуж в 40 лет», — намекнула автор расследования.

Куда делся пропавший брат Брижит?

Сообщения о том, что жена президента Франции — это совершивший переход транссексуал, появились давно. Об этом говорилось в расследовании журналистки Наташи Рей, утверждавшей, что после рождения действующая первая леди Франции носила имя Жан-Мишель Тронье (девичья фамилия Брижит). Доказать этого она не смогла. По словам Оуэнс, она готова исправить ошибку коллеги. Для этого она предложила вспомнить историю жизни Жана-Мишеля.

Старший брат Брижит родился 11 февраля 1945 года. Он получил образование в Иезуитской академии, в которой остались несколько фотографий его класса.

Фото: RealCandaceO / YouTube

Но по неизвестным причинам Жан-Мишель пропал в 1977 году. О нем нет никаких упоминаний, записей или фотографий.

Но в том же году на одном из французских телеканалов вышло интервью с транссексуалом* — бывшим мужчиной, который стал женщиной. Съемочная группа не показала его лица, оставив только силуэт.

Каждый человек, который проходит трансформацию, может сменить имя, попытаться говорить с другим тоном, но у него остаются свои особенности речи. Для Брижит Макрон это фраза «то есть», которую можно услышать в этом интервью. Кэнди Оуэнс Журналистка

Оуэнс представила отрывок из программы 1977 года. Пришедшая на интервью «героиня» представилась как Вероник.

Отвечая на вопрос журналиста, собеседница заявила, что всегда чувствовала себя женщиной, а после операции смогла привести свое тело в гармонию с собственной психикой.

Фото: RealCandaceO / YouTube

Она добавила, что будучи мужчиной состояла в браке и чувствовала себя несчастной. При этом называть себя полноценной женщиной Вероник отказалась, объяснив, что не может родить детей, но от бывшей жены у нее есть сын.

Возвращаясь к истории Жана-Мишеля Тронье. Мы узнали, что он был женат на женщине, как иронично, по имени Вероник. Есть вероятного того, что он мог взять себе имя своей супруги после операции? Кэнди Оуэнс Журналистка

Со свадьбы брата Брижит нет никаких фотографий, есть только официальные записи о супругах, а также рожденном в 1982 году сыне по имени Жан-Жак. Невероятно похожим на президента Франции Эммануэля Макрона.

Фото: RealCandaceO / YouTube

«Что происходит в этой истории? Как это вообще возможно? Почему нет фотографий со свадьбы Жана-Мишеля и школьных фотографий Брижит? Мог ли брат взять личность сестры? А бывшая жена забеременеть от близкого к семье? Ответов на все эти вопросы я и другие люди получить не смогли», — объявила журналистка. Как заявила Оуэнс, теперь ее гложет еще один вопрос — могла ли Брижит Макрон родить трех детей в первом браке?

Загадки смерти первого мужа Брижит Макрон

Первый брак Брижит с банкиром Андре-Луи Озьером продлился 32 года. У пары родились трое детей: Лоранс, Себастьяна и Тиана. Но личность бывшего мужа Брижит стала настоящей загадкой для многих журналистов, которые пытались выяснить о нем хоть что-то.

В 2019 году в журнале Le Point появилась фотография со свадьбы Брижит и Андре-Луи. Шафером там выступил брат невесты Жан-Мишель Тронье.

Фото: RealCandaceO / YouTube

Однако многие не поверили, что в роли невесты выступила первая леди Франции. Елисейский дворец проигнорировал вопросы журналистов. Правда также не вышла наружу в ходе судебного разбирательства против Наташи Рей, которая утверждала, что на снимке изображен не Андре-Луи, а его двоюродный брат Луис.

По словам Оуэнс, именно Брижит уговорила родственника бывшего мужа подать иск к журналистке, отказавшись его поддержать.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Еще одна журналистка Эммануэль Аноне начала собирать информацию об Андре-Луи Озьере. Она выяснила, что сообщения о его работе в банке Credit Dord оказались фейком. Он не имел к этому учреждению никакого отношения. Осведомленные источники предоставили девушке доступ к закрытому сообществу в Facebook**, где общались бывшие коллеги экс-супруга Брижит.

В своих отзывах собеседники журналистки отметили, что он был профессиональным финансистом, часто говорил о своих детях, но всегда выглядел одиноким.

О смерти Андре-Луи Озьера стало известно в октябре 2020 года. Информацию выдала младшая дочь Тиана в интервью журналу Paris Match. Она сообщила, что отца похоронили 24 декабря 2019 года. По ее словам, все это держали в строжайшей тайне.

Фото: Amer Ghazzal/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Ведущая расследование журналистка Аноне связалась с двоюродным братом покойного Луисом, который подтвердил смерть кузена, но уточнил, что его кремировали на четыре дня позже оглашенной даты.

В качестве подтверждения он прислал брошюру, которую рассылали всем участникам церемонии с фотографией Андре-Луи в плавках.

Фото: RealCandaceO / YouTube

На вопрос Аноне, почему для некролога выбрали такой, снимок кузен покойного объяснил, что это единственное сохранившиеся изображение. Все остальные фотографии давно уничтожили по распоряжению Елисейского дворца. Журналистка продолжила расследование и выяснила, что в карманах умершего бывшего первого мужа первой леди Франции нашли билеты на самолет в Африку и крупную сумму денег. Ее источники не исключили, что он пытался бежать из страны, чего-то сильно опасаясь. В 2022 году журналист Софи Дез Деарт выпустила материал, в котором сообщила, что последние месяцы жизни Андре-Луи Озьер провел в психиатрической клинике под наблюдением Александр Беннала — главы службы безопасности Эммануэля Макрона. Оуэнс попросила запомнить это имя.

Скандальное окружение президента Франции

Автор расследования напомнила, что Александр Беннала начал работать в Елисейском дворце в 25 лет на посту начальника службы безопасности президента. Тогда Макрон был на своем первом сроке и приблизил к себе молодого силовика.

«Их отношения были настолько близки, что глава государства даже взял его с собой на лыжную прогулку с семьей совсем не в качестве охранника», — подчеркнула журналистка.

Фото: Instagram*.com/benallaoff

Она добавила, что за два года до попадания в окружение Макрона Беннала проходил по уголовному делу об изнасиловании недееспособной девушки. При этом этом суд его оправдал, поэтому есть вероятность, что уже тогда у него были влиятельные покровители.

Но от скандала в 2018 году Макрон своего любимчика не уберег. В тот год Париж сотрясали протесты «желтых жилетов». В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой Беннала в костюме полицейского избивал участников митинга.

Фото: RealCandaceO / YouTube

Начавшие расследование журналисты узнали, что сотрудник администрации президента также получил доступ к видеозаписям полиции, выстроив свою защиту, «Когда Беннала давал интервью прессе, то рядом с ним находилась Мишель Маршан — еще одна представительница окружения Макрона, ставшая участницей крупного скандала с вымогательствами и прикрытием известных людей от обвинения в педофилии», — заявила Оуэнс.

Она отметила, что именно через Маршан проходили все публичные фотографии Брижит Макрон, на которых она стыдливо прикрывала шею.

Фото: Keystone Press Agency/Alexis Sciard / Global Look Press

В результате скандала Беннала выгнали со службы, но через несколько месяцев выяснилось, что он сохранил дипломатический паспорт, с которым путешествовал по миру.

По словам Оуэнс, также в окружение Макрона входит один из самых богатых людей Франции Бернар Арно — владелец компании LVMH, которая контролирует журнал Paris Match.

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency / Global Look Press

Именно через эту площадку стало известно о смерти первого мужа Брижит Макрон, а также через нее распространяются ее тщательно обработанные фотографии. Еще один связанный с Макаронами человек — предприниматель Николас Гаскар, связывающий президентскую чету с Арно и Маршан. Он же главный сторонник трансгендерных движений. По его инициативе на подиумы недели высокой моды выходили сменившие пол модели, а на открытии Олимпийских игр изображали тайную вечерю. «Все больше кажется, что это тщательно выстроенная империя со своими связями, а Макрон и Брижит совсем не те, за кого себя выдают. Мне кажется, что их специально готовили на должность первых лиц Франции. Остается только вопрос: кто за ними стоит?» — подытожила свой выпуск Оуэнс. *ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение. **Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.