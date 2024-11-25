«Рассчитывать на успех не приходится». Бжания пойдет на выборы, чтобы сохранить лицо

Бывший президент Абхазии Аслан Бжания, который покинул свой пост в результате акций протеста оппозиции, планирует участвовать в новых выборах главы республики. Однако его шансы на победу не слишком высоки, сообщил в интервью 360.ru политолог Вадим Сипров.

Он заявил, что выборы в республике пройдут не позднее 19 февраля следующего года.

«Бжания не может не выдвинуть свою кандидатуру, иначе это будет просто позорище, вот так сесть в калошу. [Ему] продолжать жить в этой республике, <…> поэтому других вариантов для поведения в дальнейшем у Бжании нет», — подчеркнул Сипров.

Однако совсем другой вопрос, по мнению эксперта, сможет ли он рассчитывать на большую поддержку после того, как подал в отставку. Сипров отметил, что возможности «протащить каким-либо политтехнологическим способом» его кандидатуру уже не будет. При этом Бжания, предположил собеседник 360.ru, возможно, рассчитывает на некую поддержку со стороны России.

«Я не уверен в том, что Москва заинтересована вмешиваться во внутриабхазские проблемы. Сейчас стало понятно, что политический кризис был спровоцирован Бжанией, что те самые законы, которые позволяли бы российским олигархам на весьма льготных условиях скупать землю на территории Абхазии, не прошли, народ встал на дыбы. И вот на этой волне рассчитывать на успех на выборах не приходится. Поэтому участие в выборах Бжании — только для того, чтобы сохранить лицо перед своими соотечественниками», — сказал Сипров.

Пока поле конкурентов Бжании еще не сформировалось. По мнению политолога, одержит победу опытный политик. К тому же тема лоббирования интересов российского олигархата будет использована как сильная сторона кампании оппонентов бывшего президента.

Ранее парламент Абхазии рассмотрел добровольную отставку президента Бжании после массовых протестов, вызванных инвестиционным соглашением республики с Россией. Большинство депутатов тайно проголосовали за то, чтобы он покинул свой пост. Досрочные президентские выборы в Абхазии могут провести 15 или 16 февраля.