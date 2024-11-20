Досрочные президентские выборы в Абхазии могут провести 15 или 16 февраля

Досрочные выборы президента Абхазии могут пройти до 19 февраля. Такую информацию со ссылкой на члена ЦИК опубликовал ТАСС .

По словам собеседника агентства, их могут назначить на 15 или 16 февраля 2025 года. Официально эти данные пока не подтверждены.

Президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку в ночь с 18 на 19 ноября после массовых протестов, вызванных инвестиционным соглашением республики с Россией.

Прошение политик направил на имя Лаши Ашубы, занимающего пост спикера Народного собрания. Днем 19 ноября на тайном голосовании за отставку Бжании высказались 28 депутатов, один — против, а два бюллетеня были испорчены.