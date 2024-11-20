Досрочные президентские выборы в Абхазии могут провести 15 или 16 февраля

ТАСС: досрочные выборы президента Абхазии пройдут до 19 февраля

Фото: РИА «Новости»

Досрочные выборы президента Абхазии могут пройти до 19 февраля. Такую информацию со ссылкой на члена ЦИК опубликовал ТАСС.

По словам собеседника агентства, их могут назначить на 15 или 16 февраля 2025 года. Официально эти данные пока не подтверждены.

Президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку в ночь с 18 на 19 ноября после массовых протестов, вызванных инвестиционным соглашением республики с Россией.

Прошение политик направил на имя Лаши Ашубы, занимающего пост спикера Народного собрания. Днем 19 ноября на тайном голосовании за отставку Бжании высказались 28 депутатов, один — против, а два бюллетеня были испорчены.

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