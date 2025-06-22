Иран впервые применил для атак по израильским целям баллистические ракеты Kheibar Shekan, удивив как Израиль, так и его союзников. Что известно о новом вооружении и с чем оно может соревноваться по мощности и дальности — в материале 360.ru.

О возможности Ирана использовать более продвинутые ракеты в конфликте с израильтянами СМИ упоминали еще на прошлой неделе. Агентство Fars со ссылкой на высокопоставленного сотрудника в службах безопасности государства отмечало, что Иран начал подготовку к большой атаке. В Корпусе стражей Исламской революции заявили, что утром 22 июня под удары подпали аэропорт Бен-Гурион, центр биологических исследований и штабы командования израильской армии. Баллистические ракеты выпустили по Хайфе и Тель-Авиву. Позже КИСР сообщил о применении Kheibar Shekan — ракеты, оснащенной несколькими боеголовками.

В этой операции с применением новых неожиданных тактик впервые была использована баллистическая ракета Kheibar Shekan с несколькими боеголовками, принадлежащая к третьему поколению ракет. КСИР

Ракета принадлежит к последнему поколению Khorramshahr с дальностью полета в две тысячи километров.

Фото: Iranian Army Office / www.globallookpress.com

Особенности ракеты Kheibar Shekan Политолог, специалист по военным конфликтам и военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с 360.ru отметил, что применение нового типа ракет Ираном стало новостью как для Израиля, так и для США. «Этот тип ракет является многозарядным, боеголовка имеет огромную разрушительную силу, как и сама ракета», — сказал он. Михайлов добавил, что Kheibar Shekan способна уклоняться от систем ПВО, но ее главная особенность — нахождение под управлением вплоть до поражения цели.

Думаю, что Израиль сейчас очень переживает, потому что ранее о подобном типе ракет только подозревали, а сейчас уже видят. Евгений Михайлов военный эксперт

Собеседник 360.ru напомнил, что о наличии у Ирана сверхзвуковых ракет с разделяющимися боеголовками говорил и бывший американский разведчик Скотт Риттер «США нужно очень сильно подумать, стоит ли продолжать дальше прямую конфронтацию. В любом случае Иран не сдается. Он показывает, что готов жестко сопротивляться», — сказал Михайлов.

Фото: Iranian Army Office / www.globallookpress.com

На что похожа новая ракета Ирана Полных характеристик Kheibar Shekan пока нет, подчеркнул военный эксперт. Однако совершенно очевидно, что по возможностям ракеты уступают, например, российскому вооружению. «Нужно понимать, что даже самая современная их ракета Fattah 2, сверхзвуковая, летит со скоростью 15 махов, а наши — со скоростью 28 махов. И, конечно, это не „Кинжал“, то есть наше оружие лучшее», — заверил он. В США, добавил Михайлов, дела со сверхскоростными ракетами обстоят не так хорошо, но для полноценного сравнения данных тоже недостаточно. «В этом плане иранцы продемонстрировали нечто среднее между российскими и американскими ракетами. Хуже российских, но, думаю, лучше определенных американских образцов», — заключил он.