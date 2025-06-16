Иран подготовился к большому удару по Израилю

Иран подготовился к мощной атаке на Израиль. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на высокопоставленного сотрудника в службах безопасности государства.

«Иран готов к очень большому удару по Израилю», — сказал собеседник агентства.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о праве Ирана на самооборону. По его словам, расчет Израиля на то, что ударами удастся уничтожить ядерную инфраструктуру Ирана, ни на чем не основывается.

Израильские военные совершили массированную атаку по больнице Фараби в Керманшахе. В МИД Ирана назвали этот удар авиации военным преступлением.