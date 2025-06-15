Иран выпустил по Израилю управляемые ракеты «Хадж Касем»

КСИР ударил по Израилю управляемыми тактическими твердотопливными баллистическими ракетами «Хадж Касем» и снарядами с боеголовками «высокой разрушительной мощности». Об этом сообщило агентство Fars .

Некоторые снаряды оснастили осколочно-фугасными боеголовками.

Ракету «Хадж Касем» класса «земля-земля» сконструировали в КСИР. Снаряд может поражать цели на расстоянии более 1,4 тысячи километров. Свое название ракета получила в честь генерала Касема Сулеймани, командира спецподразделения «Аль-Кудс», убитого в 2020 году.

Иран обстрелял центральную часть Израиля, в том числе города Бат-Ям и Реховот. В результате пострадал 137 человек, шестеро из них получили тяжелые ранения. Жертвами атаки стали 10-летний ребенок и две женщины. Также около 35 человек пропали без вести.