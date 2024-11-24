Сегодня 21:36 Работа партизанскими тропами. США прикрыли санкциями против RT свой испуг Симоньян: за работу с RT в США грозит до 20 лет тюрьмы 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Эксклюзив

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Маргарита Симоньян

В США любое сотрудничество с RT грозит внушительным тюремным сроком, а сам телеканал подпал под действие жестких санкций по одной простой причине: без его работы поддержка Украины оказалась бы более существенной. Об этом в интервью 360.ru рассказала главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

Она подчеркнула, что в некоторых регионах редакции RT работают абсолютно спокойно и получают великолепный отклик от аудитории. «Латинская Америка, арабский мир, мы рванули в Африке за последние пару лет, в Индии, там, что называется Глобальным Югом. <…> В Китае какой-нибудь ролик запускаем на Weibo, и там тут же просто такие несметные миллионы просмотров, которые и не снились раньше», — поделилась Симоньян.

Высокая оценка от Госдепа Другая ситуация складывается в тех же Соединенных Штатах, которые не просто запретили вещание телеканала. За любое сотрудничество с RT, обратила внимание собеседница 360.ru, американцев не просто накажут — могут надолго отправить за решетку.

Они такие вели против нас санкции, что любая работа с нами, даже просто получение одного цента — это 20 лет тюрьмы. И, как публично высказался Госдеп, почему они это сделали? Потому что, если бы не работа RT, поддержка Украины во всем мире была бы гораздо больше. Маргарита Симоньян главред RT

Симоньян отметила, что ее крайне раздражала формулировка «Весь мир против России», которую на Западе продвигали с начала спецоперации. «Я говорила: „Вы не замечаете сами своего расизма. То есть для вас весь мир — это белые люди, обитающие в Западной Европе и в США. Китай, Индия, арабский мир и так далее — это для вас не мир, это для вас, как для Киплинга, бремя белого человека, а эти какие-то там недолюди, полуобезьянки, они не считаются, это, значит, не весь мир“», — поделилась главред RT.

Фото: Iranian Presidency / Keystone Press Agency / Global Look Press

В итоге вышло так, что этот самый мир, который не принимали в расчет, оказался на стороне России.

Посмотрите на саммит БРИКС. Он оказался больше, сильнее — и экономически, и политически, и всяко, — чем тот мир, который весь якобы против России. И Госдеп публично говорит о том, что виноват в этом RT. Мы немыслимо гордимся такой оценкой нашей работы. Маргарита Симоньян

Симоньян заметила, что лично для себя поняла: все время работала не зря. Она поблагодарила Госдеп за оценку усилий телеканала. «Вот в этих странах мы вынуждены работать партизанскими тропами. Я не буду вдаваться в подробности, как именно, чтобы никому не навредить, но будьте спокойны, мы продолжаем работать», — добавила главред RT, заметив, что у телеканала все равно значительная аудитория в той же Европе.

Фото: Christoph Schmidt / dpa / Global Look Press

Идеология «моя хата с краю» — лучшая для США Она также коснулась темы выборов в США, подчеркнув, что из всех американских идеологий победила одна — «моя хата с краю». Именно так, заявила Симоньян, Соединенным Штатам и стоит жить. «Победила мысль о том, что внутренние проблемы, миграция, криминал, морально-идеологический перекос в сторону идеологии, религии, ЛГБТ* — это всех уже достало. И надо заниматься этим, а не какой-то Украиной, которая вообще неизвестно где находится», — сказала собеседница 360.ru. До начала спецоперации, обратила она внимание, подавляющее большинство жителей США вообще полагали, что Украина — часть России. *Движение ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.