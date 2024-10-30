Ван И: саммит БРИКС под председательством Путина увенчался полным успехом

Саммит БРИКС в Казни под председательством президента России Владимира Путина увенчался полным успехом. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с замглавы МИД РФ Андреем Руденко, сообщило РИА «Новости» .

«Саммит БРИКС прошел в Казани под председательством президента Путина и увенчался полным успехом», — указал Ван И.

По его словам, прошедший саммит поспособствует «поддержанию импульса развития механизма» сотрудничества БРИКС и укрепит единство стран Глобального Юга.

Также китайский министр подчеркнул, что отношения России и Китая сохраняют здоровую и стабильную динамику. Это положение дел отвечает общим интересам обеих стран и их народов. КНР удовлетворена нынешним уровнем развития двусторонних отношений, добавил он.

Экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс ранее назвал причину создания БРИКС. По его словам, объединение появилось из-за грубых нарушений США на международной арене.