Симоньян высмеяла реакцию британской журналистки на брифинге Лаврова

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян саркастично высказалась о британской журналистке, которой разрешили присутствовать на пресс-конференции главы МИД России Сергея Лаврова. В своем Telegram-канале она отметила, что женщина покраснела, увидев настоящую демократию.

Пресс-конференция Лаврова состоялась по итогам саммита G20 в Бразилии. Корреспондент Sky News попыталась на нее проникнуть со съемочной группой, хотя согласовали только участие российских и бразильских журналистов. Западную прессу перестали приглашать на брифинги Лаврова в ответ на санкции против российских СМИ.

«Наша гениальная [официальный представитель МИД РФ] Маша Захарова устроила голосование — коллеги единогласно решили оставить журналистку в зале. Но та почему-то покраснела. Когда внезапно видишь настоящую демократию — краснеешь», — написала Симоньян.

Ранее в МИД Франции прокомментировали рукопожатие президента Эммануэля Макрона и Лаврова на саммите в Бразилии, отметив, что регулярного диалога между ними нет, а это был лишь краткий контакт.