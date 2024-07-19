Путь к сплочению. Сближение России и КНДР бьет по интересам США

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в ходе встречи с российской военной делегацией заявил, что армии двух стран должны сплотиться и сыграть важную роль в защите глобального мира. Политолог Данила Гуреев рассказал 360.ru, к чему стремятся Россия и КНДР.

Борьба КНДР с санкциями

Северная Корея — одна из наиболее подвергнутых санкциям стран за всю мировую историю, против которой ввели множество ограничений, в том числе и со стороны Совета Безопасности ООН. Все эти санкции душили северокорейскую экономику в течение большого промежутка времени.

За последние 15-20 лет КНДР с точки зрения западного мира стала внешним врагом и так называемым идеалом неправильных идеологических режимов. Северная Корея действительно имеет внутренние идеологические претензии против блока НАТО и однополярного мира, где главенствует гегемония США.

Поэтому, когда лидер КНДР Ким Чен Ын призывает Россию сплотиться, это прежде всего направлено на то, чтобы разрушить действующую модель мироустройства, где есть США как главенствующая сила.

Укрепление связей между Россией и Северной Кореей

Создание военно-политических альянсов показало себя не с очень хорошей стороны еще с начала XX века. Сам НАТО как организация не несет принципов мироустройства, а наоборот, его разрушает.