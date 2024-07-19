Путь к сплочению. Сближение России и КНДР бьет по интересам США
Политолог Гуреев: КНДР и РФ объединились против однополярности и гегемонии США
Северокорейский лидер Ким Чен Ын в ходе встречи с российской военной делегацией заявил, что армии двух стран должны сплотиться и сыграть важную роль в защите глобального мира. Политолог Данила Гуреев рассказал 360.ru, к чему стремятся Россия и КНДР.
Далее — его прямая речь.
Борьба КНДР с санкциями
Северная Корея — одна из наиболее подвергнутых санкциям стран за всю мировую историю, против которой ввели множество ограничений, в том числе и со стороны Совета Безопасности ООН. Все эти санкции душили северокорейскую экономику в течение большого промежутка времени.
За последние 15-20 лет КНДР с точки зрения западного мира стала внешним врагом и так называемым идеалом неправильных идеологических режимов. Северная Корея действительно имеет внутренние идеологические претензии против блока НАТО и однополярного мира, где главенствует гегемония США.
Поэтому, когда лидер КНДР Ким Чен Ын призывает Россию сплотиться, это прежде всего направлено на то, чтобы разрушить действующую модель мироустройства, где есть США как главенствующая сила.
Укрепление связей между Россией и Северной Кореей
Создание военно-политических альянсов показало себя не с очень хорошей стороны еще с начала XX века. Сам НАТО как организация не несет принципов мироустройства, а наоборот, его разрушает.
Совместное сотрудничество России и КНДР не стоит понимать как сплочение. Навряд ли будут образовываться какие-либо военно-политические альянсы против блока НАТО. Но совместное военное сотрудничество здесь имеет место быть.
Диалог между странами сводится к тому, что необходимо помогать логически, технически друг другу. Также есть вопросы, связанные со свободной торговлей и совместным развитием экономик.
Подписание торговых договоренностей на основании не против кого дружить, а взаимной выгоды. Поэтому заявления главы Северной Кореи — это прежде всего вопрос о совместном сотрудничестве, нежели о блоковом статусе.
Планы России
Российская позиция, в свою очередь, основана на том, что страна заинтересована в сотрудничестве вообще со всеми силами и на ставит перед собой задачу с кем-либо конфликтовать. Если США изменят свою политику и станут по отношению к России более дружелюбным государством, то Россия и с ними будем дружить.
Задача российских властей — выстроить систему, при которой удастся достичь мирного урегулирования всех конфликтов между странами в рамках дипломатии, без позиции доминирования гегемонии. Поэтому РФ заинтересована в сотрудничестве с Северной Кореей.