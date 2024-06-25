Договор России с КНДР назвали предупреждением

Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Северной Кореи не направлен против других стран, но является неким предупреждением. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал замминистра иностранных дел Андрей Руденко.

«Договор является своего рода предупреждением для тех стран, которые, наверное, рассчитывали бы или планируют решить проблемы полуострова и региона в целом военным путем», — сказал он.

Дипломат обратил внимание, что договор не нацелен на подрыв и без того сложной ситуации в регионе Северо-Восточной Азии. Главным источником напряженности в том районе Руденко назвал США. Штаты, по его словам, пользуются и напряженностью на Корейском полуострове, при этом постоянно увеличивая свое военное присутствие.

Но главная цель всей этой политики США не столько КНДР, сколько сдерживание России и Китая, уточнил он.

Руденко добавил, что Россия надеется на понимание со стороны Южной Кореи. Он подчеркнул, что в Сеуле должен возобладать здравый подход, в том числе к отношениям с РФ.