Протесты в Грузии сочли оплаченными из-за границы | 360°

Мир 08 мая 2024, 17:34 Протесты в Грузии сочли оплаченными из-за границы Служба госбезопасности Грузии: протесты в Тбилиси оплатили из-за границы Nicholas Muller / Global Look Press

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Организаторы акций протеста, которые продолжаются в Тбилиси, получили деньги от зарубежных спонсоров, чья цель — дестабилизировать ситуацию в стране. На это указали в официальном сообщении Службы госбезопасности Грузии.

В ведомстве подчеркнули, что еще в конце апреля в страну приезжали иностранные инструкторы, которые провели для организаторов митингов инструктаж по транзакциям криптовалют и тайному получению средств для радикальных выступлений.

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По данным силовиков, приказ о перекрытии основных транспортных узлов города протестующие получили от иностранных кураторов, которые хотят довести страну до состояния гражданской войны через массовые беспорядки и хаос.

В реализации этих преступных планов принимают участие граждане Грузии, живущие за рубежом. Среди них есть вступившие в ряды ВСУ, которые уже заявили о своей готовности приехать в Тбилиси, чтобы вступить в противостояние с полицией. Сейчас участники обсуждают возможность захвата парламента, зданий мэрии и правительства.

«Организаторы, не раскрывая истинных причин, поручают молодежи, проводящей акции протеста, принести в парламент легковоспламеняющиеся вещества, которые будут использованы позже. С целью изготовления коктейлей Молотова. Для противостояния с полицией им приказали тайно доставить на митинг камни и железные дубинки», — заявили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что организаторы добиваются человеческих жертв среди демонстрантов, чтобы усилить протестные настроения и еще больше радикализировать молодежь.

Силовики призвали участников собраний разойтись и не поддаваться на провокации внешних сил, потому что в противном случае полиция и спецслужбы примут все меры для предотвращения эскалации и гражданского противостояния.

Протесты в Грузии начались после второй попытки депутатов правящей партии «Грузинская мечта» принять закон об иностранных агентов. На улицы вышли сторонники оппозиционных партий, молодежь и сотрудники некоммерческих организаций. По данным Минздрава республики, в ходе разгона демонстрации 1 мая пострадали восемь человек.