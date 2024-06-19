Проблема киевского режима. Моторола и Захарченко нужны были Украине мертвыми

Обвиняемые в покушении на главу ДНР Александра Захарченко и убийстве командира подразделения ополченцев ДНР «Спарта» Арсена Павлова с позывным Моторола получили сроки от 12 лет колонии до пожизненного заключения. Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев в комментарии 360.ru заявил, что ликвидацией ярких лидеров Донбасса киевские власти пытались показать свои успехи.

Он подчеркнул, что Украина действовала прицельно, ликвидируя одного за другим лидеров протестующих регионов. Царев пояснил, что большей части тех, кто стоял у истоков, уже нет в живых. Но на место каждого убитого приходили два-три их товарища.

Это была проблема для киевского режима. Но что сейчас — при Зеленском, что тогда — при Порошенко, для власти было важно демонстрировать свои успехи. Устранение народных лидеров протеста в Донбассе подавалось в украинских СМИ как сила украинского государства.

Бывший украинский депутат напомнил, что тогда же Верховная рада приняла закон, который развязал руки украинским спецслужбам: им разрешили устранять тех, кого власти считали врагами Украины как на территории страны, так и за ее пределами.

«Поэтому, с точки зрения законодательства Украины, ГУР, департамент контрразведки СБУ и организации, которые стоят за этими терактами, работали в легальном поле», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Командир «Спарты» Арсен Павлов погиб в Донецке во время взрыва в лифте многоэтажного дома в 2016 году.

Первый глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко стал жертвой детонации бомбы в кафе «Сепар» спустя два года. С множественными ранениями его доставили в больницу, где Захарченко умер от полученных ранений. Оба взрыва считаются терактами.

Приговор для убийц

Фигурантами уголовного дела по обоим случаям стали четыре человека. К пожизненному заключению в колонии особого режима Южный военный суд приговорил Александра Погорелова. Его посчитали главным исполнителем. По материалам уголовного дела, мужчина входил в агентурную сеть СБУ и собирал данные о месте жительства Павлова.

В случае с Захарченко следователи посчитали, что Погорелов разместил взрывное устройство в ресторане «Пушкин» в Донецке. Но тогда теракт предотвратили, что не уберегло первого главу ДНР от последующего покушения.

Остальных фигурантов дела следователи посчитали пособниками организатора теракта. Артем Ен получил 17 лет колонии строгого режима, Василий Чурилов — 13 лет, Александр Тимошенко — 12 лет. Своей вины подсудимые не признали.