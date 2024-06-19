Одного из обвиняемых в убийстве Моторолы приговорили к пожизненному лишению свободы

Обвиняемых в убийстве Моторолы приговорили к срокам вплоть до пожизненного

Обвиняемых в убийстве комбата Моторолы (Арсена Павлова) и покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко приговорили к срокам вплоть до пожизненного лишения свободы. Кадры из зала суда появились в распоряжении 360.ru.

Фигурантами уголовного дела стали Александр Погорелов, Василий Чурилов, Александр Тимошенко и Артем Ен. Во время прений прокурор запросил наказание от 24 лет колонии строгого режима до пожизненного заключения.

«По совокупности преступлений окончательно назначить Погорелову наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — постановил судья.

Тимошенко приговорили к 12 годам колонии строгого режима, его взяли под стражу после заседания. Ена — к 17 годам, а Чурилова — к 13 годам.

Погорелов ранее заявлял, что не причастен к убийству комбата. Признание, по словам мужчины, он якобы подписал под пытками. Чурилов говорил, что изначально проходил по делу в качестве свидетеля. Потом его переквалифицировали в обвиняемого, хотя якобы он никого не убивал. Свою вину не признали и остальные обвиняемые.