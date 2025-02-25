25 февраля 2025 14:40 Приглашение к разрядке. Как Запад ответит Путину на сокращение трат на оборону? Профессор Фельдман: ЕС не поддержит сокращение трат на оборону России и США 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Президент России Владимир Путин допустил переговоры с США о взаимном сокращении оборонных бюджетов в два раза. Он отметил, что к инициативе может присоединиться Китай, но окончательное решение требует дальнейшего обсуждения. Идея стала своеобразным приглашением к разрядке и нормализации международных отношений. Но в таком сценарии заинтересованы не все государства.

Что сказал Путин о сокращении оборонного бюджета С предложением обсудить с лидерами России и Китая сокращение оборонных бюджетов в два раза выступил глава Белого дома Дональд Трамп. Президент России Владимир Путин, комментируя это заявление в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, заявил, что считает инициативу хорошей. Он добавил, что позиция Китая по этому вопросу ему неизвестна, но Россия готова рассмотреть предложение США.

Идея хорошая: Соединенные Штаты сократили бы на 50%, и мы сократили бы на 50%, а Китайская Народная Республика потом бы присоединилась, если захочет. Владимир Путин президент России

Путин добавил, что со своей стороны готов начать обсуждение условий для выработки единой позиции с американцами по сокращению расходов на оборону. Трамп, допустил российский лидер, ориентируется на показатели британского Международного института стратегических исследований (IISS), чьи аналитики рассчитали оборонные бюджеты России, США и Китая на 2025 год, исходя из паритета покупательской способности.

В прошлом году у США было, по-моему, уже 968 миллиардов долларов, а если сложить российские и китайские расходы, то примерно цифры бьются. Владимир Путин

При этом президент добавил, что представленные британскими аналитиками данные требуют перепроверки, чтобы в случае договоренностей о сокращении военных бюджетов не допустить ошибок.

Фото: РИА «Новости»

Сокращение расходов на вооружения: кто сделает первый шаг? Идея о сокращении расходов на оборону вполне реалистична при условии снижения международной напряженности. Об этом 360.ru заявил политолог и генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков. Он пояснил, что Россия увеличила расходы на оборону в связи с проведением специальной военной операции, но до размеров трат США ей все еще далеко.

США увеличили свои расходы на вооружения до гипертрофированных размеров, которые по своему объему превысили затраты большинства стран мира вместе взятые. Поэтому американцы должны подать пример. Сергей Марков политолог

Политолог допустил, что другие страны тоже могут присоединиться к инициативе, но усомнился, что Китай пойдет по этому пути. «Китай экономически равен США, а его военные расходы в пять раз меньше. Поэтому американцы не должны требовать от Китая, чтобы он тоже в два раза их сократил. Достаточно, чтобы уменьшили сами США, Россия и другие страны, Франция, Великобритания», — пояснил он.

Фото: РИА «Новости»

Кто помешает сокращению расходов на вооружения? Сокращение оборонных расходов можно рассматривать только после завершения горячей фазы продолжающегося на Украине конфликта. Решение станет дополнительным атрибутом нормализации международных отношений. В том, что она наступит, есть большие сомнения, подчеркнул в комментарии 360.ru кандидат политических наук профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. «Инициативу Путина стоит рассматривать как приглашение к разрядке, а дальше инициатива переходит на сторону противника. Судя по заявлениям западных лидеров, прежде всего главы Европейского союза, президента Франции, правительства Великобритании, никто на такого рода разрядку не настроен», — заявил он.

По словам Фельдмана, США и Россия не откажутся от сокращения оборонных бюджетов, если другие мировые игроки продолжат его наращивать.

Если кто-то начнет сокращать расходы, то просто предоставит преимущество своим геополитическим противникам. Если это делать, то всем одновременно. США и Россия могут подать пример другим государствам, но если они не последуют, то ни Москва, ни Вашингтон не позволят себе такой роскоши, как резкое сокращение военных расходов. Павел Фельдман кандидат политических наук

Эксперт подчеркнул, что процессы деэскалации, разоружения, сокращения военных бюджетов, взаимного контроля над нераспространением вооружений можно делать только в глобальном измерении. Такому развитию ситуации помешает Евросоюз, который обсуждает создание собственной армии и наращивает оборонные мощности. Россия на такое поведение не реагировать не может. По мнению Фельдмана, возможность разрядки останется только теоретической — скажется отсутствие доверия между геополитическими игроками и их разнонаправленные интересы. «Поэтому инициативу Путина нужно рассматривать как демонстрацию готовности России инициировать разрядку глобальной напряженности, как проявление доброй воли, но скорее это останется на уровне гуманистической инициативы, нежели реализованной на практике», — добавил собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Как сокращение военных расходов повлияет на экономику России Опрошенные 360.ru эксперты сошлись во мнении, что на российской экономике сокращение расходов на вооружения скажется положительно. По мнению Сергея Маркова, небольшое снижение все же произойдет, но при этом увеличатся доходы простых россиян.

Сейчас мощный ВПК раскручивает экономику, но все-таки это те товары, которые просто тратятся. Снаряды и бомбы в плюс не идут. Поэтому снижение военных расходов приведет к небольшому формальному сокращению экономического роста, но обернется фактическим ростом уровня доходов и увеличением продуктивности реального сектора. Сергей Марков

Профессор Фельдман отметил, что сокращение военных расходов вернет российскую экономику к показателям конца 2021 года, когда размер трат на оборону составлял 3-3,5% от ВВП. Сегодня этот показатель в два раза выше. «Появится возможность направить освободившиеся средства на национальную экономику, на реализацию инфраструктурных проектов, на государственное финансирование реальных секторов экономики, а также на поддержку кредитования и ипотеки», — перечислил он. Эксперт добавил, что перетекания средств, которые сегодня расходуют на оборону, в социальный сектор не ждет. Он пояснил, что государство и без того выполняет все свои обязательства, индексируя зарплаты, пенсии и выплаты на уровень инфляции. Поэтому на простых россиянах сокращение военных расходов не скажется.