Путин: РФ и США могли бы сократить оборонные расходы на 50%, а позже и Китай

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия и США могли бы договориться о сокращении вооружений на 50%, а Китай мог бы к ним присоединиться. Об этом он заявил автору программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину.

«Мы могли бы договориться с Соединенными Штатами — Соединенные Штаты бы сократили на 50% [оборонные расходы], и мы бы сократили на 50%. А Китайская Народная Республика потом бы присоединилась бы, если захочет», — отметил российский лидер.

Путин добавил, что это хорошее предложение и в Кремле готовы к дискуссиям на эту тему. При этом добавил, что не может комментировать, как к этому отнесется китайская сторона. Тем более, что со стороны американцев Китаю уже поступали «разные заходы» по поводу стратегических наступательных вооружений.

Ранее Путин рассказал, кого бы хотел видеть у власти на Украине. По его словам, украинцам пойдет на пользу, если это будут политики, которые пользуются их доверием.