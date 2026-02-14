«Претензии на лидерство утрачены». Мерц жестко прошелся по США в Мюнхене

Канцлер Германии Фридрих Мерц на конференции в Мюнхене решительно раскритиковал политику США. Он заявил, что настало время великих держав, а старому миропорядку с лидерством Соединенных Штатов пришел конец. Немцев его слова рассмешили.

О чем говорил Мерц на конференции Как отметили журналисты немецкой газеты Die Welt, Мерц на Мюнхенской конференция по безопасности говорил с большим пафосом. При этом он использовал очень прямолинейные формулировки в адрес США.

«Претензии США на лидерство в любом случае оспариваются, а возможно, уже утрачены. <…> Международный порядок, основанный на правах и правилах, вот-вот рухнет. Боюсь, мы должны заявить об этом предельно ясно: этот порядок больше не существует в своей первоначальной форме», — констатировал канцлер.

Он добавил, что на мировое господство претендует Китай, и в обозримом будущем он может столкнуться с США в военном отношении на равных. Политика великих держав бывает непредсказуемой и жесткой, и реагировать на их прихоти одними словами недостаточно, продолжил Мерц. По его словам, Европа не должна отдаваться на милость новому миру. Сейчас, когда ее свобода якобы находится под угрозой, нужно признать новые правила и быть готовыми к переменам, проявить твердость и силу воли, использовать новые возможности. В то же время Мерц признал, что Европа «не в 10 раз сильнее России».

Фото: Kay Nietfeld/dpa / www.globallookpress.com

Канцлер заявил об укреплении восточного фланга НАТО — бригаду Североатлантического альянса развернули в Литве. Правда, как отметили в Welt, Мерц забыл упомянуть, что служить в этой бригаде захотели лишь единицы. «Одновременно мы делаем более устойчивыми наше общество и нашу экономику», — заключил он.

Мастер громких анонсов

Читателей издания этот пафосный спич лишь рассмешил. «Мерц был, похоже, в восторге от самого себя», — иронично заметил один из комментаторов. «Ох ты, какая же это неловкая самоуверенность», — подхватил второй. Многие отметили, что немецкий канцлер любит красивые речи, но на деле у него ничего не выходит. Его назвали мастером громких анонсов, который аканчивает ковриком у чужой двери. «Фридрих уже много чего обещал и заявлял, чтобы потом сделать ровно наоборот. Давайте просто понаблюдаем», — призвал другой.

Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur / www.globallookpress.com

Третий отметил, что Германия однозначно банкрот, так что хорохориться крайне неуместно. Четвертый усомнился, способен ли Мерц на что-нибудь продуктивное.

А некоторым из комментаторов было не до смеха. Они признавались, что им стыдно за своего канцлера, который произносит подобные речи, когда Германия в плачевном состоянии и ее не воспринимают всерьез. Впрочем, как заключил один из читателей, для президента США Дональда Трампа Мерц все равно — пустое место. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тоже высмеяла слова канцлера Германии. Она указала на то, что никакого миропорядка, основанного на правилах, и не было — имел место послевоенный миропорядок, основанный на международном праве, и именно Североатлантический альянс при активной помощи Германии начал его ломать.