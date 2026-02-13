Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала канцлера Германии Фридриха Мерца, заявившего на Мюнхенской конференции по безопасности о разрушении миропорядка, основанного на правилах. Об этом она написала в телеграм-канале .

«А если бы он внимательно изучал выступления российских официальных лиц на той же Мюнхенской конференции за предыдущие 19 лет, то знал бы, что его и не было. Был послевоенный миропорядок, основанный на международном праве», — подчеркнула дипломат.

Именно натовцы начали его ломать, а Германия им в этом активно помогала. На Западе обещали построить вместо него мировой порядок, основанный на правилах, но так и не сформулировали те самые принципы. Теперь же появились новые методички, а «говорящие головы» начали их продвигать.

В заключение дипломат задалась вопросом, неужели не противно выглядеть так, как Мерц.

Ранее на Мюнхенской конференции немецкий канцлер заявил, что для Германии больше не является приоритетом политика великодержавности.