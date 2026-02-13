В Германии признали превосходство России над ЕС

Мерц: ВВП ЕС почти в 10 раз выше, но Европа не в 10 раз сильнее России

С учетом высоких показателей ВВП Европа все равно уступает России по силе. На это указал канцлер ФРГ Фридрих Мерц на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.

«ВВП Евросоюза почти в 10 раз выше [по сравнению с Россией]. И все же сегодня Европа не в 10 раз сильнее России», — процитировало его РИА «Новости».

Мерц подчеркнул, что ЕС до сих пор не задействовал в полную силу свои возможности — от обороны и политики до экономики и технологий. Теперь Европе стоит изменить привычный способ мышления.

Конференция по безопасности проходит в Мюнхене с 13–15 февраля.

Ранее Мерц организовал неформальную встречу лидеров стран ЕС, на которую не позвали представителей восьми государств сообщества. При этом двое из трех инициаторов опоздали на мероприятие, а присутствующие в итоге ничего не обсудили.