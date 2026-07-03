Последний шанс для НАТО? Чего ждать от саммита в Анкаре

До начала саммита НАТО в Анкаре остаются считанные дни, но к нему альянс подходит не с ощущением полной уверенности, а с целым рядом проблем, которые союзникам еще предстоит решить. На повестке увеличение военных расходов, угрозы президента США Дональда Трампа оставить страны Европы без вооружения, поддержка Украины, роль Турции и будущее самого блока. При этом сама подготовка к предстоящей встрече уже обросла скандалами.

Почему саммит в Анкаре станет ключевым

Саммит НАТО в Анкаре пройдет 7–8 июля и соберет лидеров всех 32 стран, входящих в альянс. Кроме них ожидаются делегации стран-партнеров — Японии, Южной Кореи, Австралии и Южной Зеландии, а также государств Ближнего Востока в рамках Стамбульской инициативы о сотрудничестве. Встреча пройдет в условиях, когда альянсу приходится впервые за всю свою историю одновременно реагировать на несколько крупнейших вызовов. Главным остается конфликт на Украине, который во многом диктует политику НАТО на восточной границе. Союзникам предстоит обсудить дальнейшую военную помощь Киеву, развитие оборонной промышленности и укрепление фланга, близкого к России. Не менее важной темой станет ситуация на Ближнем Востоке. После недавней эскалации вокруг Ирана и сохраняющейся нестабильности в секторе Газа и Сирии вопросы безопасности южного направления приобрели для НАТО новое значение. Принимающая саммит Турция готова уделить этому вопросу особое внимание, подчеркивая свою роль ключевой страны альянса в регионе.

Фото: РИА «Новости»

Кроме того, саммит пройдет на фоне постепенного изменения всей архитектуры европейской безопасности, от которой постепенно открещиваются США, недовольные несправедливым распределением финансовой нагрузки. Трамп в преддверии саммита опубликовал в соцсети Truth Social пост с жесткой критикой европейцев, которые не могут направить достаточно средств на собственную безопасность. «США тратят на НАТО гораздо больше денег, чем любая другая страна, причем с огромным отрывом, чтобы защитить их, не получая от этого никакой выгоды: США — 999 миллиардов долларов, Великобритания — 90,5 миллиарда долларов, Франция — 66,5 миллиарда долларов, Италия — 48,8 миллиарда долларов, Польша — 44,3 миллиарда долларов», — написал Трамп и добавил, что у остальных государств цифры еще ниже. Европейские политики уже признали обоснованность критики и все чаще говорят о необходимости брать на себя большую ответственность за собственную оборону. Именно поэтому одной из центральных тем переговоров станет дальнейшее увеличение расходов. От стран НАТО ожидают не только политических заявлений, но и конкретных обязательств по наращиванию военных бюджетов, развитию оборонной промышленности и совместному производству вооружений.

Фото: Sheldon Cooper/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

На прошлогоднем саммите страны — члены альянса договорились увеличить расходы до 5% к 2035 году, из которых 3,5% пойдет на вооруженную силу и технику, а остальные средства — на обеспечение защиты критической инфраструктуры, кибербезопасность, гражданскую оборону и развитие военной промышленности. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте заявил, что в ходе саммита в Анкаре участники объявят о новых многомиллиардных оборонных контрактах, которые должны ускорить перевооружение альянса. Но уже сейчас известно, что с «домашним заданием» справились не все.

Саммит в Анкаре испытает НАТО на прочность

Еще в феврале издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что администрация США задумалась о полной трансформации НАТО и возвращении ей исключительно оборонных целей без проведения экспансий и выстраивания партнерства с другими странами. Собеседники журналистов пояснили, что Белый дом потребовал от альянса завершить операцию в Ираке к сентябрю 2026 года, которая проходит с 2018 года. Ее неоднократно продляли по просьбе Багдада, который опасался новых терактов со стороны «Исламского государства»*. Также США дали понять, что намерены добиться вывода 4,5 тысячи военных из Косова, которые остаются там в рамках санкционированной ООН Международной миротворческой миссии с 2009 года. Эти планы, по словам источников, уже вызвали беспокойство у европейских союзников, которые заявили, что вероятный конфликт на Западных Балканах может обостриться и еще сильнее усилит нестабильность в регионе.

Фото: РИА «Новости»

Внутри альянса желание американцев отказаться от сотрудничества с государствами-партнерами назвали «возвращением к заводским настройкам» и концентрации только на основной задаче НАТО — обороне. Официальный представитель альянса в ответ на запрос Politico заявил, что никаких четких сроков, касающихся продолжительности миссий НАТО в Ираке и Косове, нет. Он пояснил, что для завершения миссии требуется одобрение всех 32 стран-членов. В конце февраля президент США еще сильнее рассорился со европейскими союзниками по НАТО после их отказа поддержать военную операцию в Иране. Самым яростным противником оказалась Испания, не разрешившая использовать американские базы на своей территории и вынудившая войска США перебрасывать самолеты-заправщики. Остальные страны Евросоюза также попали под раздачу. На прошедшей неделе министр обороны США Пит Хегсет объявил, что в ближайшие шесть месяцев начнет постепенное сокращение численности американских войск в Европе и ожидает, что союзники заполнят пробелы своими силами. На этом фоне Великобритания, которая формально считается второй по старшинству в НАТО, столкнулась с политическим кризисом.

Начало ему положил министр обороны Джон Хили, который объявил об отставке, объявив, что планы военных расходов не обеспечивают безопасность страны. Он пояснил, что вместо взятых на себя обязательств по увеличению расходов до 3,5% своего валового внутреннего продукта рост составит всего 2,6%.

Фото: Ian Davidson/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Заместитель Верховного главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе Джон Стрингер в комментарии агентству Associated Press заявил, что саммит в Анкаре станет испытанием на прочность для 77-летнего североатлантического альянса. «Саммиты — это сугубо политические мероприятия, но они являются демонстрацией единства любой организации. Было бы странно, если бы за десятилетия существования НАТО не было моментов турбулентности. Переживаем ли мы сейчас один из таких моментов? Да, переживаем», — сказал он. Европейские страны начали вкладывать значительные средства в свою оборону. Некоторые из государств в четыре раза нарастили производство артиллерийских снарядов. «На саммите обсудят и увеличение объемов другого вооружения, чего НАТО не делал много лет. Но европейские политики хотят ясности относительно планов США», — добавил офицер. Стрингер пояснил, что заменить американские ракеты среднего радиуса действия и спутниковую разведку американцев сложно, но возможно, если европейские производители объединяют свои усилия. По его словам, предстоящий саммит должен продемонстрировать сплоченность и единство всех членов альянса, которым следует провести честные переговоры и договориться о конкретной реализации всех планов. Если все закончится очередным выпуском коммюнике и дорожных карт, то это серьезно подорвет авторитет НАТО.

Чего ждать от саммита НАТО в Анкаре

Требование об увеличении финансирования обороны к входящим в НАТО странам Евросоюза останутся только на бумаге. Об этом в беседе с 360.ru заявил политолог, специалист по межнациональным конфликтам и военный эксперт Евгений Михайлов. Он подчеркнул, что некоторые страны действительно стали расширять свои военные производства, вкладывая дополнительные деньги в промышленность, но на фоне энергетического кризиса доводить расходы до 5% внутреннего валового продукта никто в Европе не станет. «Это просто вызовет массовые волнения. При этом Европа постоянно говорит, что готовится к войне, но денег на это у нее нет», — заявил Михайлов.

Фото: Elisa Schu/dpa / www.globallookpress.com

Отвечая на вопрос, какие приоритетные области вооружений станут главной темой саммита НАТО в Анкаре, он ответил, что это прежде всего средства для уничтожения беспилотников. «Украинский конфликт полностью поменял всю тактику боя и сейчас весь мир на этом учится. Поэтому основные предложения коснутся вложений в производство в системы ПВО особенно в системы малых ПВО. Нормальные средства поражения беспилотников только начали появляться и они будут развиваться за счет вложений», — заявил собеседник 360.ru. Михайлов добавил, что ничего серьезного от предстоящего саммита НАТО в Анкаре не ждет, особенно в условиях, когда НАТО, США и Евросоюз как рыба, рак и щука тянут в разные стороны. «Все преследуют собственные цели и на фоне этого кризиса к власти могут прийти национально-ориентированные лидеры, которые порушат все эти планы. Поэтому все громкие заявления останутся только на бумаге, а их исполнение останется под большим вопросом», — отметил он. Без поддержки США нарастить производство боеприпасов в ближайшее время европейские страны НАТО вряд ли смогут, поэтому они продолжат поддерживать Украину, чтобы она воевала как можно дольше. «Они стараются, разворачивают производства, но этого им все равно не хватает. Если они нацелены на реальный конфликт с Россией, как они говорят до 2030 года, то им нужно время для подготовки, а нам нужно быстрее заканчивать с киевским режимом, чтобы у них (европейцев) не было даже мысли о противостоянии», — добавил Михайлов.

Фото: РИА «Новости»

Он не исключил, что для дополнительной поддержки ВСУ страны Европы начнут массовую депортацию украинских беженцев, чтобы выиграть время. При этом отметил, что все зависит и от других факторов. Сейчас Германию, Великобританию и Ирландию охватили крупные протесты против мигрантов, поэтому к тому времени, как Евросоюз подготовится к противостоянию с Россией, в странах начнутся свои гражданские войны.

Как Турция стала незаменимым союзником НАТО

Для Турции это уже второй саммит НАТО, который она принимает. В первый раз лидеры стран альянса приезжали в Стамбул в 2004 году. Тогда страну-хозяйку воспринимали как важного, но не определяющего игрока. Спустя 20 лет ситуация кардинально изменилась, сегодня Турция претендует на роль одного из ключевых государств, способных влиять на политические решения. Это осознали даже страны Евросоюза, которые еще не забыли, что два года назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган блокировал вступление Швеции в состав альянса, а сейчас он стал тем самым мировым лидером, который способен удержать саммит на правильном курсе в условиях конфликта президента США и Европейских союзников.

Фото: РИА «Новости»

В конце июня Трамп во время встречи с Рютте в Белом доме объявил, что приедет на саммит только из уважения к «очень хорошему другу» Эрдогану. «Если бы не то, что саммит проходит в Турции, думаю, что я бы туда не поехал», — заявил президент США. За последние шесть лет Турция стала крупнейшим поставщиком вооружений. Более половины ее экспорта приходится на страны Европы. В номенклатуру вошли практически все системы, которые используют войска НАТО, от ударных дронов и военных кораблей до учебно-тренировочных самолетов, бронетехники и военной электроники. В условиях, когда США нацелились на уменьшение поставок вооружений странам-союзникам, их место вполне может занять Турция. Европа хоть и наращивает расходы на оборону, но полностью расширить военные производства для покрытия дефицита после ухода США она не способна. Первые значительные шаги по освоению европейского рынка Турция уже сделала. Производитель дронов Baykar заключил договор с итальянской компанией Leonardo, а Turkish Aerospace Industries Inc. в конце 2025 года договорилась о продаже 30 учебно-тренировочных самолетов Huret Испании, сообщило агентство Bloomberg. Журналисты отметили, что по сравнению со странами восточного фланга НАТО, которые прибегли к статье о коллективной обороне после вторжения беспилотников на их территорию и подняли в небо самолеты альянса в сентябре прошлого года, Турция в одиночку перехватила четыре иранские баллистические ракеты. Такой контраст в сочетании с налаженной оружейной промышленностью сделал из Турции незаменимого игрока для европейских членов альянса в случае сокращения поставок со стороны США.

Анкару превратили в неприступную крепость

Подготовка к саммиту НАТО идет полным ходом. В столицу Турции уже перебросили более 70 тысяч сотрудников силовых и военных структур для обеспечения безопасности. Как отметила газета Financial Times, это больше, чем армии отдельных стран альянса.

Фото: РИА «Новости»

Государственных служащих уже отправили в отпуск до конца следующей недели, чтобы освободить дороги для проезда кортежей из обновленного аэропорта в гигантский президентский комплекс, где пройдут основные мероприятия. При этом еще в середине июня по улицам Анкары прокатились масштабные акции протеста, организованные левыми партиями, экологическими движениями и пацифистскими сообществами, протестующими против проведения саммита. Участники обвиняли альянс в поддержке боев на Украине и Ближнем Востоке, а также выступали против приезда Трампа. Губернатор Анкары Якуп Джанболат подписал указ, запрещающий все публичные собрания, митинги, демонстрации, пикеты, распространение листовок и установку агитационных палаток с 28 июня по 10 июля. На этой неделе полиция провела серию превентивных рейдов и задержала более 200 человек, включая активистов, журналистов, а также пенсионеров-экологов, которые возвращались домой после загородного пикника. Власти заявили, что в ходе операции задержали участников экстремистских группировок, а рейды направлены исключительно на обеспечение безопасности в преддверии саммита. Но одними задержаниями дело не ограничилось. Несколько десятков турецких журналистов, в том числе их крупных независимых изданий, не смогли получить аккредитацию на предстоящий саммит. Ассоциация журналистов Турции заявила, что подобное решение противоречит принципам свободы слова, которые декларирует НАТО. Сам альянс пояснил, что окончательное решение о допуске представителей СМИ принимает принимающая сторона — Турция. *Запрещенная в России террористическая организация.