Авиацию НАТО привлекли к перехвату дронов над Польшей

Рютте заявил об участии авиации стран НАТО в перехвате дронов над Польшей

Военные самолеты Германии, Нидерландов и Италии приняли участие в перехвате иностранных беспилотников над территорией Польши. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте .

Он подчеркнул, что авиация входящих в альянс стран присоединилась к польским истребителям F-16 для защиты территории альянса и помогла системе противовоздушной обороны ликвидировать угрозу.

«Вместе с Польшей были задействованы несколько союзников, в том числе польские F-16, голландские F-35, итальянские и немецкие самолеты и самолет-заправщик НАТО», — заявил Рютте.

Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что считает сбитые беспилотники российскими.

В пресс-службе Минобороны, комментируя воздушную атаку на Польшу, заявили, что российские военные не рассматривали в качестве целей объекты на территории соседней страны. В ведомстве подчеркнули, что максимальная дальность полета задействованных для ударов по украинским военным заводам беспилотников не превышала 700 километров. Минобороны готово провести переговоры с польскими коллегами для разрешения этой ситуации.