Поработить и уничтожить. Всплыло предсказание Жириновского о «Хьюстонском проекте» США

Покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский не раз делился прогнозами, которые при его жизни считали странными. После смерти политика россияне чаще стали вспоминать его слова про истинное лицо Запада. Шесть лет назад он говорил о реализации США «Хьюстонского проекта» по уничтожению России. Какая роль в нем отведена Украине — в материале 360.ru.

Четыре России вместо одной Жириновский заявлял, что американцы хотят полностью уничтожить славянский мир, поэтому разжигают войны в Европе. Сначала в Вашингтоне сделали своей целью разрушение царской России, чего в итоге и добились. Важную роль в этом сыграл советник президента Вудро Вильсона Эдвард Хаус, которого прозвали полковник Хаус. Он принимал ключевые решения по таким вопросам, как политика в отношении России после революций 1917 года и действия США в годы Первой мировой войны.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Хаус заставлял Вильсона поддерживать временное правительство, а когда Россия вышла из войны и блока Антанты, то помогать и «белым», и «красным». Очень уж хотелось ему расчленить Россию. «Остальной мир будет жить спокойнее, если вместо огромной России в мире будут четыре России. Одна — Сибирь, а остальные — поделенная европейская часть страны», — написал он в своем дневнике 19 сентября 1918 года. В XX веке американцы после разрушения царской России разработали «Гарвардский проект», направленный на уничтожение СССР. Его они тоже выполнили, заявил Жириновский в прямом эфире на телеканале «Россия 1».

Интересно В начале 80-х годов XX века советская разведка добыла материалы «Гарвардского проекта», содержащие программу уничтожения СССР. Она состояла из трех томов — «Перестройка», «Реформа» и «Завершение». Третий раздел предусматривал ликвидацию постсоветской России и ее разграбление. В начале 80-х годов XX века советская разведка добыла материалы «Гарвардского проекта», содержащие программу уничтожения СССР. Она состояла из трех томов — «Перестройка», «Реформа» и «Завершение». Третий раздел предусматривал ликвидацию постсоветской России и ее разграбление.

«Сейчас идет „Хьюстонский проект“ — разрушить Россию. Вот для этого нужна Украина», — подчеркнул он.

Что говорил Жириновский о «Хьюстонском проекте»

Жириновский в студии зачитал перевод из англоязычных материалов, посвященных России. В них говорилось, что украинцы будут воевать с русскими, считая это борьбой за независимость, но в итоге попадут в полную зависимость от США. С русскими будет также. «Все будет делаться под предлогом обретения суверенитета, борьбы за свои интересы, национальные идеалы. Однако мы (США — прим. ред.) не позволим ни одной из сторон самоопределения на основе национальных ценностей и традиций. В этой войне славянские дураки будут ослаблять себя и укреплять нас», — прочитал Жириновский.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Покойный лидер ЛДПР подчеркнул, что американцы решили заменить национальные лозунги на общечеловеческие ценности, чтобы добиться своего. Так нации попадут под диктат США и не смогут от него освободиться.

Интересно «Хьюстонский проект» — раздробление России на мелкие государства. Сибирь отдать под контроль США, северо-запад РФ — Германии, юг и Поволжье — Турции, а Дальний Восток — Японии. Славян вне зависимости от национальности истребить, стравив их между собой. «Хьюстонский проект» — раздробление России на мелкие государства. Сибирь отдать под контроль США, северо-запад РФ — Германии, юг и Поволжье — Турции, а Дальний Восток — Японии. Славян вне зависимости от национальности истребить, стравив их между собой.

При этом в Европе уже ужаснулись из-за событий, происходящих на Украине, и от того, что творит киевский режим над собственным народом. «Это все происходит, понимаете? Есть план, нет плана. Разрушили Российскую империю, Советский Союз, а сейчас что делают с Украиной? Просто так вдруг проснулись и полыхает Донбасс? Это все идет по плану», — резюмировал Жириновский. Фрагмент из эфира опубликовали на странице ЛДПР в соцсети «ВКонтакте».