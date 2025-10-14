Страшное пророчество Жириновского сбывается. Ученые подтвердили катастрофу в США
NYT: США грозит «крупнейшая катастрофа в истории Северной Америки»
Предсказания Владимира Жириновского поражали тем, что и в самом деле сбываются — притом с пугающей точностью. Особенно часто говорил политик об Украине, упоминал он и катастрофу, которая ждет США. Как связаны эти события и какое новое, тайное пророчество Жириновского уже начало сбываться — в материале 360.ru.
Какая катастрофа ждет США
В тектонических кошмарах мира гигантское землетрясение вдоль разлома Сан-Андреас в Калифорнии выглядит наиболее угрожающим.
Однако еще больше беспокойства специалистам приносит другой геологический разлом — зона субдукции Каскадия, где океаническая плита Хуан-де-Фука уходит под Североамериканскую плиту.
Этот мегаразлом тянется от острова Ванкувер в Канаде до северной Калифорнии. Именно здесь длительный контакт и трение плит накапливают колоссальную энергию.
Издание The New York Times со ссылкой на сейсмологов предполагает, что судьба этих двух разломов может быть тесно переплетена.
«О Каскадии часто говорят так: „Когда она исчезнет, это станет крупнейшей катастрофой в истории Северной Америки“», — цитирует газета профессора Криса Голдфингера.
Если Сан-Андреас придет в движение в то же время, от континента может и вовсе не остаться следа.
Зона субдукции Каскадия тянется вдоль побережья от Канады до Калифорнии. Разлом Сан-Андреас начинается у мыса Мендосино к югу от Эврики, уходит вглубь Калифорнии и заканчивается у Солтон-Си.
В районе мыса Мендосино эти две системы сходятся, что потенциально грозит катастрофой.
Насколько вероятна катастрофа в США
Связь между системами Голдфингер начал подозревать еще в 1999 году. Его команда вышла в исследовательский рейс за кернами осадков у южной оконечности Каскадии, чтобы извлечь летопись древних землетрясений со дна океана.
Стоявший на вахте аспирант ошибся с маршрутом, корабль ушел в новое место. Сейсмологи все же решили взять пробы и наткнулись на турбидиты — слои подводных оползней, где тяжелый материал обычно оседает внизу, а легкий — сверху.
Но в полученных образцах все выглядело наоборот: тяжелый песок лежал наверху, а светлый материал — внизу.
После многолетнего анализа оказалось, что никакого переворота не было, речь шла о двух разных событиях. Нижний появился после землетрясения на Каскадии, верхний — от толчка на Сан-Андреас.
По оценке Голдфингера, за последние приблизительно 2500 лет у всех восьми крупнейших событий Каскадии находятся парные эпизоды на Сан-Андреас, следовали вскоре один за другим. То есть, сценарий «двойного удара» более чем вероятен.
Крупное землетрясение в Каскадии само по себе — колоссальный риск. Если же почти одновременно тряхнет и Сан-Андреас, суммарный урон вырастет кратно: речь о Тихоокеанском северо-западе и Калифорнии, где сосредоточены население, логистика, энергетика и высокотехнологичные кластеры.
Пророчество Жириновского
В 2023 году мощнейшие землетрясения произошли сразу в нескольких странах. Уже после этого в России вспомнили слова Жириновского — тот считал вполне реальным тектоническое оружие.
«Можно создавать сегодня искусственные землетрясения. Все землетрясения и связанные с этим наводнения — все это можно делать искусственно», — говорил политик.
Пугающе точным теперь смотрится и намного более ранее его заявление. В 2003 году Владимир Жириновский выступил с резкой критикой тогдашнего президента США Джорджа Буша.
Ночью наши ученые чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли, и твоя страна будет под водой. 24 часа, **, и вся страна твоя будет под водой!
Владимир Жириновский
Что Жириновский предрекал России в 2025 году
Аналитика Жириновского касалась и России. Политик предполагал предполагал, что в 2025 год станет «годом объединения Русского мира в границах СССР как минимум и в границах славянского мира как максимум в 2040 году».
Пророчествовал Владимир Жириновский и о Глобальном Юге. Он считал, что Россия создаст совершенно новое государство, объединившись с Турцией, Ираном, Ираком и Сирией.
«Оно будет лучше, чем Россия, Украина и Белоруссия. Вот вам и братья-славяне православные, больше всего предателей среди славян и православных. А эти вот будут верные, потому что мы им обеспечим безопасность», — говорил Жириновский.
Пророчество Жириновского об Украине
Еще в 2014 году Жириновский указывал, что будущего у Украины нет. Политик полагал, что процесс распада этой страны необратим.
По его мнению, именно антироссийская политика украинских властей привела к росту недовольства населения. В результате же Киев «переживает кризис, созданный собственными руками».
Через пять лет на месте Украины будет шесть-семь регионов с населением в 10-12 миллионов человек. И это еще самый оптимистичный сценарий.
Владимир Жириновский