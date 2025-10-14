Страшное пророчество Жириновского сбывается. Ученые подтвердили катастрофу в США

Предсказания Владимира Жириновского поражали тем, что и в самом деле сбываются — притом с пугающей точностью. Особенно часто говорил политик об Украине, упоминал он и катастрофу, которая ждет США. Как связаны эти события и какое новое, тайное пророчество Жириновского уже начало сбываться — в материале 360.ru.

Какая катастрофа ждет США

В тектонических кошмарах мира гигантское землетрясение вдоль разлома Сан-Андреас в Калифорнии выглядит наиболее угрожающим.

Однако еще больше беспокойства специалистам приносит другой геологический разлом — зона субдукции Каскадия, где океаническая плита Хуан-де-Фука уходит под Североамериканскую плиту.

Этот мегаразлом тянется от острова Ванкувер в Канаде до северной Калифорнии. Именно здесь длительный контакт и трение плит накапливают колоссальную энергию.

Издание The New York Times со ссылкой на сейсмологов предполагает, что судьба этих двух разломов может быть тесно переплетена.

«О Каскадии часто говорят так: „Когда она исчезнет, ​​это станет крупнейшей катастрофой в истории Северной Америки“», — цитирует газета профессора Криса Голдфингера.

Если Сан-Андреас придет в движение в то же время, от континента может и вовсе не остаться следа.

Зона субдукции Каскадия тянется вдоль побережья от Канады до Калифорнии. Разлом Сан-Андреас начинается у мыса Мендосино к югу от Эврики, уходит вглубь Калифорнии и заканчивается у Солтон-Си.

В районе мыса Мендосино эти две системы сходятся, что потенциально грозит катастрофой.