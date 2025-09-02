Сегодня 14:27 Попала по полной. На изувеченную в Дубае Марию Ковальчук подали в суд в 3 странах 0 0 0 Фото: Соцсети Мир

Модель онлайн-сервиса для взрослых Мария Ковальчук, ставшая жертвой жестокого избиения в Дубае, постепенно идет на поправку. В случившемся она обвинила компанию молодых людей — детей состоятельных россиян, проживающих в ОАЭ. По крайней мере, такую версию девушка озвучила в интервью Ксении Собчак. Теперь дело приняло новый поворот — на украинку подали в суд за клевету. Причем сразу в трех странах.

Как все дошло до суда В марте 20-летнюю модель нашли на трассе в Дубае. На теле было множество гематом и ссадин, а кости оказались переломаны. Девушка чудом осталась жива. По ее словам, во время вечеринки в отеле ее напоили, не позволяли покинуть номер, а после попытки побега избили. Позже следователи выяснили, что Ковальчук упала с большой высоты. Участники вечеринки категорически отвергают обвинения. Одна из девушек — Света (имя изменено — прим. ред.) — заявила журналистам, что они намерены доказать свою невиновность. Высказывался на эту тему и юноша, упомянутый Марией в беседе с Собчак. Он представил совсем иную версию событий.

Причем сначала молодые люди хотели решить вопрос мирно, попытались связаться с Ковальчук, но модель не отвечала. Тогда они обратились уже к ее матери. «Я вышла с предложением о том, чтобы не подавать судебный иск. Дала понять, что закон на нашей стороне, это они нарушают его своими высказываниями и понесут за это ответственность», — пояснила Светлана. После семье предложили в течение недели сделать опровержение, но на это последовал отказ. Мать Марии восприняла это как угрозу, начала угрожать в ответ. В итоге приятели, обвиненные Ковальчук в издевательствах, обратились в суд. Иски о клевете подали в трех странах: ОАЭ — где все произошло, Норвегии — где мать и дочь дали интервью, и на Украине, где семья выступила на телевидении.

Помимо признания клеветы, судьи могут обязать Марию и ее мать выплатить компенсации, суммы в каждом отдельном случае разные: от 50 000 до 500 000 дирхамов (для иска в ОАЭ), 100 000-300 000 гривен (для иска на Украине) и 100 000-250 000 норвежских крон (в норвежском суде). Кроме того, мать и дочь обвинили в оскорблении правоохранительных органов Дубая. Семья заявила, что полицейские якобы брали взятки. За ложные обвинения в стране грозит уголовное преследование с наказанием в виде штрафа до одного миллиона рублей. Судебные тяжбы могут продлиться минимум полгода, но Светлана уже заранее убеждена: Ковальчук выиграть суды не сможет — шансов у нее на это нет никаких.