Покалеченная в Дубае украинская модель показала шрам на пол-лица

Обнаруженная покалеченной в Дубае украинская модель Мария Ковальчук показала фотографии из больницы. Снимки она опубликовала в Instagram*.

Пострадавшая поделилась архивными кадрами из учреждения, где проходила восстановление после произошедшего. На фотографии видно, что у девушки был шрам на половину лица.

«Смотрела в зеркале на себя и думала, что моя жизнь остановилась. Но это было лишь начало. Научилась заново собирать себя по кусочкам — как снаружи, так и изнутри. Хочу донести, что можно оставаться счастливой и красивой даже после самых тяжелых ситуаций», — сказала она.

Ковальчук в марте пропала в Дубае после вечера в компании двух мужчин. После ее обнаружили на обочине трассы с переломами позвоночника и ног и привезли в больницу.

