Байден запретил ввозить в США уран из России: последствия, мнение эксперта | 360°

Эксклюзив 14 мая 2024, 13:09 Политическое решение. Эксперт — о запрете Байдена ввозить в США уран из России Эксперт по энергетике Анпилогов: США не откажутся полностью от урана из России РИА «Новости»

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Соединенные Штаты не откажутся полностью от российского урана. В законе, подписанном американским лидером Джо Байденом, есть лазейки, рассказал 360.ru президент фонда исторических исследований «Основание», эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов.

Почему США не откажутся от урана из России

США испытают трудности с созданием собственных мощностей по обогащению урана после отказа от импорта из России, считает специалист.

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«Закон подписан, но, тем не менее, в самом законе существует масса лазеек, которые позволяют обойти его основные положения. Эти лазейки были сознательно оставлены, потому что в настоящий момент времени Соединенные Штаты Америки не самодостаточны по производству урана, именно обогащенного урана для нужд своей в первую очередь атомной энергетики», — объяснил эксперт.

Компания Centrus, которая занимается поставками ядерного топлива для американских атомных энергостанций, запросила исключения из этого закона. Скорее всего, фирма их получит. С помощью таких исключений закроют существующие дефициты на рынке, считает Анпилогов.

«То есть США не будут полностью отказываться от российского урана, а будут квотировать и по специальным разрешениям выдавать фактически добро на достаточно значительные поставки российского урана на американские нужды», — отметил он.

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Собственная программа

С другой стороны — в США существует программа создания собственной обогатительной отрасли. Она стартовала еще в 2019 году, но лишь в прошлом декабре Соединенные Штаты получили первые тестовые килограммы обогащенного урана. Это притом, что российский уран занимает на американском рынке долю, которая исчисляется десятками и сотнями тонн.

«Мы говорим о том, что сейчас американцы получили первые десятки килограммов. Там они 20 килограммов получили, а к концу этого года их собственная обогатительная отрасль должна выдавать порядка 900 килограммов урана», — рассказал Анпилогов.

В целом это показывает, насколько трудно создать современную отрасль, а США занимаются этим фактически с нуля. В стране нет собственных газовых центрифуг для обогащения урана, у них стоят заводы европейских компаний.

Поэтому США будут стараться переместить, конечно, акцент закупок российского урана на закупку обогащенного урана у своих геополитических союзников. Алексей Анпилогов эксперт в сфере энергетики

На создание собственных центрифуг у США может уйти несколько лет.

«Поэтому это долгий путь. Понятно, что нас с рынка западных стран однозначно будут выдавливать. И никак этот процесс не изменится. Это решение абсолютно политическое. Оно не имеет никакого отношения к экономике», — подчеркнул эксперт.

России нужно искать другие рынки. В первую очередь это азиатские страны — Китай и Индия. Стоит обратить внимание на Африку, которая строит реакторы с помощью госкорпорации «Росатом».

«То есть стоит опираться на эти новые растущие рынки и именно там продавать российский уран», — заключил Анпилогов.

Президент США Джо Байден ранее подписал закон, запрещающий ввозить в страну российский уран. Такой шаг ударит по самим Соединенным Штатам, заявил посол России Анатолий Антонов.