США столкнутся с проблемами из-за запрета на импорт урана из России | 360°

Власть 14 мая 2024, 04:43 США столкнутся с проблемами из-за запрета на импорт урана из России Посол Антонов: запрет на импорт российского урана ударит по самим США РИА «Новости»

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Запрет на ввоз в США российского урана ударит по самой Америке, а Россия сможет реализовать свои проекты в других государствах. Об этом сообщил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, его слова передали в Telegram-канале представительства.

Так дипломат прокомментировал решение американского лидера Джо Байдена подписать закон о запрете на импорт в США урана из России.

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«Финансовые потери для США будут куда больше, чем для России. Однако местным стратегам главное — навредить нашей стране», — заявил Антонов.

Он объяснил, что Штаты продолжают предпринимать попытки нанести экономическое и стратегическое поражение России. Однако решение Белого дома об уране можно считать выпадом не только против Москвы, но и против международного рынка уранового топлива для атомных электростанций. Запрет США приведет к потрясениям в мировых экономических отношениях.

«Нарушается хрупкий баланс между экспортерами и импортерами урановой продукции», — сказал Антонов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила британскому премьер-министру на слова о прекращении поставок энергоресурсов якобы со стороны РФ. Она напомнила, что именно США сами запретили импорт углеводородов из России, а потом убедили это сделать страны ЕС и «большой семерки».