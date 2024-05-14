Байден запретил ввозить в США уран из России | 360°

Важное 14 мая 2024, 02:20 Байден запретил ввозить в США уран из России Президент Джо Байден подписал закон о запрете на ввоз в США урана из России РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий ввозить в страну уран из России. Американский лидер утвердил принятый конгрессом документ, сообщила пресс-служба Белого дома.

Администрация Байдена уточнила, что президент подписал закон «об историческом ряде мер», которые якобы укрепят энергетическую и экономическую безопасность США. В Белом доме добавили, что сначала страна снизит зависимость от России в области ядерной энергетики, а затем и вовсе избавится от такой зависимости.

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«Этот новый закон восстанавливает лидерство Америки в ядерном секторе. Это поможет обеспечить нашу энергетику для будущих поколений», — отметили в пресс-службе.

В Белом доме сообщили, что на новые мощности по обогащению урана в США выделили 2,72 миллиарда долларов.

Росатом ранее предупреждал о последствиях возможного запрета поставок урана из РФ. В госкорпорации назвали одобренный конгрессом закон политизированным.