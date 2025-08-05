Сегодня 14:27 Политическая импотенция Санду: как приговор Гуцул похоронил сказку про демократию Политолог Серуканов: Запад похоронил сказку о демократии приговором Гуцул 0 0 0 Фото: Bocharov Denis/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Суд приговорил главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул к семи годам тюрьмы по делу о финансировании партии «Шор». Происходящее свидетельствует о политической импотенции президента страны Майи Санду и насилии над молдавским народом.

Похороны сказки о демократии Евроатлантисты, которые являются хозяевами Санду, очень боятся Гуцул — она по-настоящему ориентированный политик, не поддерживает «ЛГБТ*-бесие», не продала свою веру и поставила интересы Молдавии превыше всего, рассказал 360.ru политолог Виталий Серуканов. «У них страх, что на любых выборах это однозначно будет поражение Санду, и поэтому Запад сегодня хоронит свою собственную сказочку про права и свободы человека, про некую демократию. Их методы сегодня откровенно тупые, прямолинейные, они пошли на экстраординарные для себя меры и совершили на самом деле большую ошибку», — отметил эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Он выразил надежду, что храбрая гагаузка Гуцул не сломается, за ней будущее Молдавии.

Мы действительно видим грандиозное крушение мифов, потому что Европа, вспомните, в прошлые периоды десятилетиями нас учила, что они светочи кармы, они — демократия, только они понимают, что такое настоящие выборы. Посмотрите, что они творят, они буквально насилуют Молдову. Они буквально пытаются уничтожить сегодня Гуцул, просто потому, что она для них враг. Виталий Серуканов политолог

У молдаван воруют страну и историю, их пытаются насиловать и буквально за волосы втянуть в Евросоюз, за который они не голосовали. «Должны быть какие-то внутренние сегодня течения, потому что у молдаван забрали право голоса. Их натурально насилуют, пока еще политически. Будущее детей заменяется какими-то евроатлантическими трендами. Поэтому Молдова должна проснуться, она должна заявить о себе и показать свой голос. Это необходимо для будущего детей», — призвал политолог.

Фото: РИА «Новости»

Старая и страшная Санду против красивой и молодой Гуцул Санду сегодня спустила вожжи и всех собак, она чувствует себя абсолютно безнаказанной и исключительной в устранении политических конкурентов, рассказал 360.ru журналист RT Константин Придыбайло. «Евгения Гуцул была для нее как бельмо на глазу, потому что, во-первых, это некая женская ревность: молодая, красивая против, извините уже за такие подробности, старой и страшной. Во-вторых, это абсолютная политическая импотенция Санду, которую никто не поддерживает внутри страны», — подчеркнул он. Санду провалилась внутри Молдавии, в отличие от Гуцул, которую выбрали на легитимных выборах башканом Гагаузии — за ней народ.

Санду таким образом устраняет всех политических конкурентов, <…> и это только начало. Репрессии будут усиливаться — и конца и края не будет видно. Константин Придыбайло журналист

По мнению эксперта, теперь молдаване будут думать, как им жить дальше. Переезд в Россию станет для гагаузов и молдаван единственным способом не скатиться в полную нищету во главе с проевропейскими властями.

Фото: РИА «Новости»

Как арест Гуцул скажется на России Для России Молдавия может стать еще одним регионом — сторонником либеральных ценностей, где будет процветать неонацизм. «Потому что Санду уже легализовала румынский фашизм, который истреблял молдаван, исключила молдавский язык как таковой, запрещает там русскую культуру и историю. Добро пожаловать в клуб с Украиной», — объяснил Придыбайло. Европейская политика настроена на полное уничтожение всего, что связано с Россией, а Гуцул выступала за нормализацию отношений.

Она была и на Петербургском экономическим форуме, и встречалась в Сочи с Владимиром Путиным на Молодежном форуме. И все, что связано с Россией, сейчас в Европе выжигают каленым железом. Несмотря на какие-то правила, законы, нормы морали, молодую маму двух маленьких детей сажать на семь лет — это что-то за гранью. Там для убийц и водителей, которые пьяные за рулем в Молдове, в Кишиневе сбивают людей, дают сроки меньше. Константин Придыбайло журналист

Он выразил надежду на смену политической обстановки в Молдавии и продолжение карьеры Гуцул. «Евгения очень молодая. Юный политик, можно даже так сказать. По политическому возрасту, я думаю, у нее все впереди. Молдавия сейчас просто скатывается в полностью оккупированное проевропейскими структурами государство. Поэтому, мне кажется, на данный момент для освобождения молдавского народа перспектив мало», — заявил журналист. Если Санду пытается превратить республику в пустыню, она с этим удачно справляется, резюмировал Придыбайло. * Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.