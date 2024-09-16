«Плохой уровень охраны». Покушение на Трампа стало возможным из-за службы безопасности

Политолог Дробницкий: из-за плохой охраны Трампу грозит еще несколько покушений

Rod Lamkey/Keystone Press Agency
Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Секретная служба США не уделяет достаточного внимания охране кандидата в президента страны от Республиканской партии Дональда Трампа, это отразилось на его безопасности и привело к очередной попытке покушения. О том, с чем это может быть связано, 360.ru рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

«Совершенно очевидно, что уровень охраны у Трампа по-прежнему очень плох, несмотря на то, что в этот раз Секретная служба отработала лучше, чем на митинге в Пенсильвании. Трампа гораздо хуже охраняют — это факт. Тем более необходимо учесть, что его образ жизни гораздо активнее, чем у Камалы Харрис и Джо Байдена», — заявил эксперт.

Он отметил, что причины покушения, которое пытался совершить Райан Уэсли Раут во Флориде, еще предстоит установить.

«Скорее всего, там понадобится психиатр. Он утверждает, что якобы в 2016 году голосовал за Трампа, но позже начал его ненавидеть и угрожал ему в социальных сетях. Это полный набор типичного избирателя от Демократической партии», — отметил Дробницкий.

Эксперт назвал Раута «городским сумасшедшим», указав на то, что сейчас подобные ему в США очень политизированы.

«Кроме всего прочего, они имеют большое количество оружия в собственности. Такого рода городские сумасшедшие могут стать искрами, которые начнут гражданский конфликт. Чем дальше к выборам, тем жарче. Я сильно сомневаюсь, что при любом исходе выборов половина США признает их результаты мирно. Это нагнетание обстановки имеет один логический исход — гражданский конфликт. Без него США не обойтись», — отметил собеседник 360.ru.

Ответственность несет Секретная служба

IMAGO/Jorge Estrellado
Фото: IMAGO/Jorge Estrellado/Global Look Press

Говоря об охране республиканца, Дробницкий указал на плохую работу Секретной службы США.

«Даже после первого покушения Секретная служба не начала тратить на него дополнительные ресурсы и не предоставила ему хорошо обученных агентов. Профессионализм службы падает. Например, в охране Трампа оказались женщины, которые имели практически нулевую подготовку», — заявил эксперт.

Он добавил, что еще одной причиной плохой организации работы Секретной службы может стать личное отношение властей страны к кандидату.

Также Дробницкий отметил, что ранее Трампа охраняли, в том числе, сотрудники ЧВК. Последние несколько лет в состав делегации, которая сопровождает его на мероприятиях, они не входят. Политолог предположил, что это могло произойти по двум причинам.

«Первая — такого рода структуры не могут увидеть угрозы, которые исходят из распределенного нервоза по нации. Прогнозировать риски могут только хорошо организованные структуры. Вторая причина — что-то пошло не так в отношениях Трампа с частными компаниями, занимающимися охраной», — объяснил Дробницкий.

Artem Priakhin/Keystone Press Agency
Фото: Artem Priakhin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как Трампу обезопасить себя

Эксперт заявил, что политику и его семье необходимо заняться созданием второго периметра безопасности, не доверяя полностью Секретной службе.

«Поэтому возможны и третья, и четвертая попытки покушения», — подытожил собеседник 360.ru.

В воскресенье, 15 сентября, возле гольф-клуба Trump West Palm Beach, где находился Дональд Трамп, раздались выстрелы. Покушение на политика пытался совершить ранее судимый Райан Уэсли Раут из-за того, что Трамп высказывался против предоставления помощи ВСУ.

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