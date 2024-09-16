«Плохой уровень охраны». Покушение на Трампа стало возможным из-за службы безопасности
Политолог Дробницкий: из-за плохой охраны Трампу грозит еще несколько покушений
Секретная служба США не уделяет достаточного внимания охране кандидата в президента страны от Республиканской партии Дональда Трампа, это отразилось на его безопасности и привело к очередной попытке покушения. О том, с чем это может быть связано, 360.ru рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«Совершенно очевидно, что уровень охраны у Трампа по-прежнему очень плох, несмотря на то, что в этот раз Секретная служба отработала лучше, чем на митинге в Пенсильвании. Трампа гораздо хуже охраняют — это факт. Тем более необходимо учесть, что его образ жизни гораздо активнее, чем у Камалы Харрис и Джо Байдена», — заявил эксперт.
Он отметил, что причины покушения, которое пытался совершить Райан Уэсли Раут во Флориде, еще предстоит установить.
«Скорее всего, там понадобится психиатр. Он утверждает, что якобы в 2016 году голосовал за Трампа, но позже начал его ненавидеть и угрожал ему в социальных сетях. Это полный набор типичного избирателя от Демократической партии», — отметил Дробницкий.
Эксперт назвал Раута «городским сумасшедшим», указав на то, что сейчас подобные ему в США очень политизированы.
«Кроме всего прочего, они имеют большое количество оружия в собственности. Такого рода городские сумасшедшие могут стать искрами, которые начнут гражданский конфликт. Чем дальше к выборам, тем жарче. Я сильно сомневаюсь, что при любом исходе выборов половина США признает их результаты мирно. Это нагнетание обстановки имеет один логический исход — гражданский конфликт. Без него США не обойтись», — отметил собеседник 360.ru.
Ответственность несет Секретная служба
Говоря об охране республиканца, Дробницкий указал на плохую работу Секретной службы США.
«Даже после первого покушения Секретная служба не начала тратить на него дополнительные ресурсы и не предоставила ему хорошо обученных агентов. Профессионализм службы падает. Например, в охране Трампа оказались женщины, которые имели практически нулевую подготовку», — заявил эксперт.
Он добавил, что еще одной причиной плохой организации работы Секретной службы может стать личное отношение властей страны к кандидату.
Также Дробницкий отметил, что ранее Трампа охраняли, в том числе, сотрудники ЧВК. Последние несколько лет в состав делегации, которая сопровождает его на мероприятиях, они не входят. Политолог предположил, что это могло произойти по двум причинам.
«Первая — такого рода структуры не могут увидеть угрозы, которые исходят из распределенного нервоза по нации. Прогнозировать риски могут только хорошо организованные структуры. Вторая причина — что-то пошло не так в отношениях Трампа с частными компаниями, занимающимися охраной», — объяснил Дробницкий.
Как Трампу обезопасить себя
Эксперт заявил, что политику и его семье необходимо заняться созданием второго периметра безопасности, не доверяя полностью Секретной службе.
«Поэтому возможны и третья, и четвертая попытки покушения», — подытожил собеседник 360.ru.
В воскресенье, 15 сентября, возле гольф-клуба Trump West Palm Beach, где находился Дональд Трамп, раздались выстрелы. Покушение на политика пытался совершить ранее судимый Райан Уэсли Раут из-за того, что Трамп высказывался против предоставления помощи ВСУ.