«Плохой уровень охраны». Покушение на Трампа стало возможным из-за службы безопасности

Секретная служба США не уделяет достаточного внимания охране кандидата в президента страны от Республиканской партии Дональда Трампа, это отразилось на его безопасности и привело к очередной попытке покушения. О том, с чем это может быть связано, 360.ru рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

«Совершенно очевидно, что уровень охраны у Трампа по-прежнему очень плох, несмотря на то, что в этот раз Секретная служба отработала лучше, чем на митинге в Пенсильвании. Трампа гораздо хуже охраняют — это факт. Тем более необходимо учесть, что его образ жизни гораздо активнее, чем у Камалы Харрис и Джо Байдена», — заявил эксперт.

Он отметил, что причины покушения, которое пытался совершить Райан Уэсли Раут во Флориде, еще предстоит установить.

«Скорее всего, там понадобится психиатр. Он утверждает, что якобы в 2016 году голосовал за Трампа, но позже начал его ненавидеть и угрожал ему в социальных сетях. Это полный набор типичного избирателя от Демократической партии», — отметил Дробницкий.

Эксперт назвал Раута «городским сумасшедшим», указав на то, что сейчас подобные ему в США очень политизированы.

«Кроме всего прочего, они имеют большое количество оружия в собственности. Такого рода городские сумасшедшие могут стать искрами, которые начнут гражданский конфликт. Чем дальше к выборам, тем жарче. Я сильно сомневаюсь, что при любом исходе выборов половина США признает их результаты мирно. Это нагнетание обстановки имеет один логический исход — гражданский конфликт. Без него США не обойтись», — отметил собеседник 360.ru.