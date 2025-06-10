Подземелья Харькова: история, мифы и реальность
Харьковские подземелья — предмет многочисленных городских легенд. Скорее всего, большинство из них появились в результате эрозии почвы и неуемной людской фантазии. Однако есть под городом и реальные катакомбы. Кто их строил, зачем и как используют сегодня — в материале 360.ru.
Удар по Харькову 7 июня
Российские войска нанесли удар по системе подземных сооружений в районе железнодорожной станции Харьков-Сортировочная и авиационного завода. Похоже, речь шла о катакомбах, созданных во времена Советского Союза: железнодорожных путях и дорогах, по которым могли передвигаться автомобили и военная техника.
Известно, что некоторые из этих переходов соединяли, например, Харьковский авиационный институт и городок ученых-физиков в Пятихатках. Там, кстати, остались большие лаборатории ядерных исследований, есть учебный атомный реактор.
Большая часть советских катакомб была затоплена. Однако некоторые подземелья ВСУ использовали и продолжают использовать как склады боеприпасов и техники, там проводят обучение по управлению беспилотниками. Также в бункерах проходят встречи украинских чиновников, военных и представителей НАТО.
Древние подземелья Харькова
Харьковские подземелья занимают важное место в городских легендах. Говорили, что одни катакомбы под городом существуют с дохристианского периода, другие были вырыты еще в XII-XIII веках, еще часть укрытий появилась во времена Петра I — для защиты от шведов и татар. Есть подземелья времен СССР. Но комплексным изучением систем древних ходов никто не занимался.
Ученые лишь предполагают, что поначалу Харьков был похож на другие города-крепости, поэтому — гипотетически! — можно допустить наличие неких древних военных подземных сооружений. Это соответствовало фортификационным нормам середины XVII века, когда, собственно, и была воздвигнута Харьковская крепость.
Между тем существует лишь один-единственный документ 1668 года, подтверждающий наличие подземного хода под Харьковской крепостью. Он был длиной примерно 34 метра и шириной три метра, именовался «Водяной тайник»: шел из-под крепостной башни до уреза воды, выход замаскирован. Но уже в XVII веке эта лазейка была в плохом состоянии и до наших дней не сохранилась.
Во время Северной войны Петр I приказал модернизировать и расширить крепость. В стороне от нее оборудовали полевое укрепление с подземным ходом. Еще одну подземную тропу вырыли в направлении Лысой горы — там располагались артиллерийские батареи. Последний лаз обнаружили археологи в 1938 году.
Слухи о таинственных катакомбах во многом «подпитывали» находки старых подвалов или складов, а еще оползни и провалы почвы. Под землю валились коровы, конные жандармы и даже вагон конки. В советское время во дворе горисполкома вниз рухнул автомобиль, а районе Гончаровской плотины — трамвай.
Мифы о подземельях Харькова
- Рассказывали, что до революции подземные ходы активно использовали служители культа. Так одна и та же чудотворная икона по очереди появлялась в трех храмах во время служб. Горожане были уверены, что образ тайными ходами быстро переносят монахи. Преподобный Филарет Харьковский писал о катакомбах Хорошевского женского монастыря.
- Знаменитый большевик Федор Сергеев, более известный как товарищ Артем, однажды скрывался от царской охранки в доме для душевнобольных, так называемой Сабуровой даче. Там были разветвленные подземные ходы, но технического характера — для вентиляции. По ней и ушел революционер, когда жандармы нагрянули с обыском в «желтый дом».
- Однажды на дороге в Мордвиновском переулке образовался провал, поглотивший конного жандарма. В этот проход отправили для разведки двоих заключенных. Через пару суток они вышли на поверхность в районе Лысой горы. После, прихватив провиант, невольные диггеры опять отправились под землю, но больше их никто не видел.
- Группа красноармейцев несколько дней успешно обороняла Дом Красной армии на улице Университетской. Когда немцы прорвались в здание, там было пусто: защитники ушли по подземному ходу и благополучно добрались до своих. Уже в послевоенное время от милиции там же ушел матерый рецидивист. Говорили, в доме был колодец, ведущий в подземелья, но проверить это уже нельзя — все снесли.
- Городские власти отправляли преступников исследовать подземелья в обмен на свободу. Согласно докладам, катакомбы проходят даже под дном реки Лопань, а в одном из тоннелей стоит большой каменный стол с 12 стульями и раскрытой книгой с предсказаниями.
Харьковское метро
Интерес к катакомбам подогревали слухи о кладах: горожане были уверены, что в подземельях спрятано множество золота. Ажиотаж пропал после августа 1975 года — в этот день открыли первые восемь станций метро в Харькове. Разнеслась весть, что никаких сокровищ метростроевцы не нашли.
Однако харьковская подземка буквально сразу начала обрастать слухами — не хуже московского метро. Рассказывали о тайных путях сообщения для властей и возможности оперативно бежать из города в суперзащищенный бункер или просто куда подальше. Проверить эти сведения, разумеется, невозможно.
Уверяли, что из здания областной администрации есть специальный ход в тайный подземный правительственный бункер, который расположен прямо под станцией метро «Университет». В этом убежище за бронированной дверью весом восемь тонн собрано все необходимое, чтобы пережить апокалипсис: современное оборудование, техника, провиант.
Под зданием управления метрополитена якобы располагалось еще одно секретное помещение. Там несколько подземных этажей, а общая площадь достигает тысячи квадратных метров. Историй о людях, что ночью прыгнули на рельсы и бесследно исчезли в тоннелях, тоже немало, есть даже отдельный цикл легенд о призраке харьковского метро.
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Город под землей
Похоже, истории о катакомбах не дают покоя современным харьковским властям. В прошлом году мэр города Игорь Терехов рассказал о подземной постройке площадью более 236 тысяч квадратных метров. Проект разработали местные архитекторы совместно с британскими коллегами.
Цена стройки — минимум 225 миллионов евро. По словам чиновника, современные подземелья собираются построить в центральной части города. Жителям пообещали школы, паркинги, медицинские учреждения, коворкинговые центры и торговые площадки. Попасть в гранд-бункер можно будет через метро.
Однако российские специалисты уверены: все эти разговоры — блеф. На деле в харьковском метро возводят военные сооружения. Украинские военные собираются максимально использовать потенциал городской подземки, особенно в случае наступления Вооруженных сил России.