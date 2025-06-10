Подземелья Харькова: история, мифы и реальность

Харьковские подземелья — предмет многочисленных городских легенд. Скорее всего, большинство из них появились в результате эрозии почвы и неуемной людской фантазии. Однако есть под городом и реальные катакомбы. Кто их строил, зачем и как используют сегодня — в материале 360.ru.

Удар по Харькову 7 июня Российские войска нанесли удар по системе подземных сооружений в районе железнодорожной станции Харьков-Сортировочная и авиационного завода. Похоже, речь шла о катакомбах, созданных во времена Советского Союза: железнодорожных путях и дорогах, по которым могли передвигаться автомобили и военная техника. Известно, что некоторые из этих переходов соединяли, например, Харьковский авиационный институт и городок ученых-физиков в Пятихатках. Там, кстати, остались большие лаборатории ядерных исследований, есть учебный атомный реактор. Большая часть советских катакомб была затоплена. Однако некоторые подземелья ВСУ использовали и продолжают использовать как склады боеприпасов и техники, там проводят обучение по управлению беспилотниками. Также в бункерах проходят встречи украинских чиновников, военных и представителей НАТО.

Фото: Josef Beck / www.globallookpress.com

Древние подземелья Харькова Харьковские подземелья занимают важное место в городских легендах. Говорили, что одни катакомбы под городом существуют с дохристианского периода, другие были вырыты еще в XII-XIII веках, еще часть укрытий появилась во времена Петра I — для защиты от шведов и татар. Есть подземелья времен СССР. Но комплексным изучением систем древних ходов никто не занимался. Ученые лишь предполагают, что поначалу Харьков был похож на другие города-крепости, поэтому — гипотетически! — можно допустить наличие неких древних военных подземных сооружений. Это соответствовало фортификационным нормам середины XVII века, когда, собственно, и была воздвигнута Харьковская крепость. Между тем существует лишь один-единственный документ 1668 года, подтверждающий наличие подземного хода под Харьковской крепостью. Он был длиной примерно 34 метра и шириной три метра, именовался «Водяной тайник»: шел из-под крепостной башни до уреза воды, выход замаскирован. Но уже в XVII веке эта лазейка была в плохом состоянии и до наших дней не сохранилась. Во время Северной войны Петр I приказал модернизировать и расширить крепость. В стороне от нее оборудовали полевое укрепление с подземным ходом. Еще одну подземную тропу вырыли в направлении Лысой горы — там располагались артиллерийские батареи. Последний лаз обнаружили археологи в 1938 году. Слухи о таинственных катакомбах во многом «подпитывали» находки старых подвалов или складов, а еще оползни и провалы почвы. Под землю валились коровы, конные жандармы и даже вагон конки. В советское время во дворе горисполкома вниз рухнул автомобиль, а районе Гончаровской плотины — трамвай.

Фото: Keystone Pictures USA / www.globallookpress.com

Мифы о подземельях Харькова Рассказывали, что до революции подземные ходы активно использовали служители культа. Так одна и та же чудотворная икона по очереди появлялась в трех храмах во время служб. Горожане были уверены, что образ тайными ходами быстро переносят монахи. Преподобный Филарет Харьковский писал о катакомбах Хорошевского женского монастыря.

Знаменитый большевик Федор Сергеев, более известный как товарищ Артем, однажды скрывался от царской охранки в доме для душевнобольных, так называемой Сабуровой даче. Там были разветвленные подземные ходы, но технического характера — для вентиляции. По ней и ушел революционер, когда жандармы нагрянули с обыском в «желтый дом».

Однажды на дороге в Мордвиновском переулке образовался провал, поглотивший конного жандарма. В этот проход отправили для разведки двоих заключенных. Через пару суток они вышли на поверхность в районе Лысой горы. После, прихватив провиант, невольные диггеры опять отправились под землю, но больше их никто не видел.

Группа красноармейцев несколько дней успешно обороняла Дом Красной армии на улице Университетской. Когда немцы прорвались в здание, там было пусто: защитники ушли по подземному ходу и благополучно добрались до своих. Уже в послевоенное время от милиции там же ушел матерый рецидивист. Говорили, в доме был колодец, ведущий в подземелья, но проверить это уже нельзя — все снесли.

Городские власти отправляли преступников исследовать подземелья в обмен на свободу. Согласно докладам, катакомбы проходят даже под дном реки Лопань, а в одном из тоннелей стоит большой каменный стол с 12 стульями и раскрытой книгой с предсказаниями.

Фото: www.globallookpress.com

Харьковское метро Интерес к катакомбам подогревали слухи о кладах: горожане были уверены, что в подземельях спрятано множество золота. Ажиотаж пропал после августа 1975 года — в этот день открыли первые восемь станций метро в Харькове. Разнеслась весть, что никаких сокровищ метростроевцы не нашли. Однако харьковская подземка буквально сразу начала обрастать слухами — не хуже московского метро. Рассказывали о тайных путях сообщения для властей и возможности оперативно бежать из города в суперзащищенный бункер или просто куда подальше. Проверить эти сведения, разумеется, невозможно.

Фото: Центральный зал станции метро «Пролетарская» в Харькове, 1983 год / РИА «Новости»

Уверяли, что из здания областной администрации есть специальный ход в тайный подземный правительственный бункер, который расположен прямо под станцией метро «Университет». В этом убежище за бронированной дверью весом восемь тонн собрано все необходимое, чтобы пережить апокалипсис: современное оборудование, техника, провиант. Под зданием управления метрополитена якобы располагалось еще одно секретное помещение. Там несколько подземных этажей, а общая площадь достигает тысячи квадратных метров. Историй о людях, что ночью прыгнули на рельсы и бесследно исчезли в тоннелях, тоже немало, есть даже отдельный цикл легенд о призраке харьковского метро.

Интересно В 80-е и 90-е годы прошлого столетия станцию метро «Ярослава Мудрого», на тот момент самую глубокую в харьковской подземке, задействовали для выращивания шампиньонов. Оказалось, технологические тоннели идеально для этого подходили. Благодаря стабильной годовой температуре грибы вырастали быстрее и были более качественными. В 80-е и 90-е годы прошлого столетия станцию метро «Ярослава Мудрого», на тот момент самую глубокую в харьковской подземке, задействовали для выращивания шампиньонов. Оказалось, технологические тоннели идеально для этого подходили. Благодаря стабильной годовой температуре грибы вырастали быстрее и были более качественными.

Город под землей Похоже, истории о катакомбах не дают покоя современным харьковским властям. В прошлом году мэр города Игорь Терехов рассказал о подземной постройке площадью более 236 тысяч квадратных метров. Проект разработали местные архитекторы совместно с британскими коллегами. Цена стройки — минимум 225 миллионов евро. По словам чиновника, современные подземелья собираются построить в центральной части города. Жителям пообещали школы, паркинги, медицинские учреждения, коворкинговые центры и торговые площадки. Попасть в гранд-бункер можно будет через метро. Однако российские специалисты уверены: все эти разговоры — блеф. На деле в харьковском метро возводят военные сооружения. Украинские военные собираются максимально использовать потенциал городской подземки, особенно в случае наступления Вооруженных сил России.