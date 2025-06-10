Подземелья Харькова: история, мифы и реальность

roma
Фото: roma/www.globallookpress.com

Харьковские подземелья — предмет многочисленных городских легенд. Скорее всего, большинство из них появились в результате эрозии почвы и неуемной людской фантазии. Однако есть под городом и реальные катакомбы. Кто их строил, зачем и как используют сегодня — в материале 360.ru.

Удар по Харькову 7 июня

Российские войска нанесли удар по системе подземных сооружений в районе железнодорожной станции Харьков-Сортировочная и авиационного завода. Похоже, речь шла о катакомбах, созданных во времена Советского Союза: железнодорожных путях и дорогах, по которым могли передвигаться автомобили и военная техника.

Известно, что некоторые из этих переходов соединяли, например, Харьковский авиационный институт и городок ученых-физиков в Пятихатках. Там, кстати, остались большие лаборатории ядерных исследований, есть учебный атомный реактор.

Большая часть советских катакомб была затоплена. Однако некоторые подземелья ВСУ использовали и продолжают использовать как склады боеприпасов и техники, там проводят обучение по управлению беспилотниками. Также в бункерах проходят встречи украинских чиновников, военных и представителей НАТО.

Josef Beck
Фото: Josef Beck/www.globallookpress.com

Древние подземелья Харькова

Харьковские подземелья занимают важное место в городских легендах. Говорили, что одни катакомбы под городом существуют с дохристианского периода, другие были вырыты еще в XII-XIII веках, еще часть укрытий появилась во времена Петра I — для защиты от шведов и татар. Есть подземелья времен СССР. Но комплексным изучением систем древних ходов никто не занимался.

Ученые лишь предполагают, что поначалу Харьков был похож на другие города-крепости, поэтому — гипотетически! — можно допустить наличие неких древних военных подземных сооружений. Это соответствовало фортификационным нормам середины XVII века, когда, собственно, и была воздвигнута Харьковская крепость.

Между тем существует лишь один-единственный документ 1668 года, подтверждающий наличие подземного хода под Харьковской крепостью. Он был длиной примерно 34 метра и шириной три метра, именовался «Водяной тайник»: шел из-под крепостной башни до уреза воды, выход замаскирован. Но уже в XVII веке эта лазейка была в плохом состоянии и до наших дней не сохранилась.

Во время Северной войны Петр I приказал модернизировать и расширить крепость. В стороне от нее оборудовали полевое укрепление с подземным ходом. Еще одну подземную тропу вырыли в направлении Лысой горы — там располагались артиллерийские батареи. Последний лаз обнаружили археологи в 1938 году.

Слухи о таинственных катакомбах во многом «подпитывали» находки старых подвалов или складов, а еще оползни и провалы почвы. Под землю валились коровы, конные жандармы и даже вагон конки. В советское время во дворе горисполкома вниз рухнул автомобиль, а районе Гончаровской плотины — трамвай.

Keystone Pictures USA
Фото: Keystone Pictures USA/www.globallookpress.com

Мифы о подземельях Харькова

Фото: www.globallookpress.com

Харьковское метро

Интерес к катакомбам подогревали слухи о кладах: горожане были уверены, что в подземельях спрятано множество золота. Ажиотаж пропал после августа 1975 года — в этот день открыли первые восемь станций метро в Харькове. Разнеслась весть, что никаких сокровищ метростроевцы не нашли.

Однако харьковская подземка буквально сразу начала обрастать слухами — не хуже московского метро. Рассказывали о тайных путях сообщения для властей и возможности оперативно бежать из города в суперзащищенный бункер или просто куда подальше. Проверить эти сведения, разумеется, невозможно.

Центральный зал станции метро «Пролетарская» в Харькове, 1983 год
Фото: Центральный зал станции метро «Пролетарская» в Харькове, 1983 год/РИА «Новости»

Уверяли, что из здания областной администрации есть специальный ход в тайный подземный правительственный бункер, который расположен прямо под станцией метро «Университет». В этом убежище за бронированной дверью весом восемь тонн собрано все необходимое, чтобы пережить апокалипсис: современное оборудование, техника, провиант.

Под зданием управления метрополитена якобы располагалось еще одно секретное помещение. Там несколько подземных этажей, а общая площадь достигает тысячи квадратных метров. Историй о людях, что ночью прыгнули на рельсы и бесследно исчезли в тоннелях, тоже немало, есть даже отдельный цикл легенд о призраке харьковского метро.

Интересно

В 80-е и 90-е годы прошлого столетия станцию метро «Ярослава Мудрого», на тот момент самую глубокую в харьковской подземке, задействовали для выращивания шампиньонов. Оказалось, технологические тоннели идеально для этого подходили. Благодаря стабильной годовой температуре грибы вырастали быстрее и были более качественными.

Город под землей

Похоже, истории о катакомбах не дают покоя современным харьковским властям. В прошлом году мэр города Игорь Терехов рассказал о подземной постройке площадью более 236 тысяч квадратных метров. Проект разработали местные архитекторы совместно с британскими коллегами.

Цена стройки — минимум 225 миллионов евро. По словам чиновника, современные подземелья собираются построить в центральной части города. Жителям пообещали школы, паркинги, медицинские учреждения, коворкинговые центры и торговые площадки. Попасть в гранд-бункер можно будет через метро.

Однако российские специалисты уверены: все эти разговоры — блеф. На деле в харьковском метро возводят военные сооружения. Украинские военные собираются максимально использовать потенциал городской подземки, особенно в случае наступления Вооруженных сил России.

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