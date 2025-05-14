Сегодня 01:50 Секретное Метро-2. Кто и когда построил закрытые ветки Московского метрополитена 0 0 0 Фото: Строители метро, 1933 год. Russian Look / www.globallookpress.com Интересное

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Московский метрополитен 15 мая отпразднует 90-летие. Красивая и величественная столичная подземка хранит немало секретов. Один из них — таинственное Метро-2, линии правительственного назначения, которые ведут от Кремля в разные точки города и Подмосковья. Все, что известно об этом сооружении, собрал 360.ru.

Строительство Метро-2 Первые планы проложить метро в Москве появились в 1875 году. Тогда уже ездили подземные поезда в Лондоне и Нью-Йорке, так что идея запустить линию от Курского вокзала через Лубянскую и Трубную площади до Марьиной Рощи не казалась такой уж фантастической. Пока обсуждали, договаривались, считали деньги и выбирали проекты, началась Первая мировая война, потом революция, гражданская. Вновь к идее метро вернулись лишь в 1931 году, и уже 15 мая 1935-го москвичи смогли впервые прокатиться по советской подземке. Одновременно со стартом строительства метрополитена началось создание секретных подземных путей сообщения. Они давали возможность быстро провести эвакуацию, служили резервным командным пунктом и долговременным укрытием, в том числе от ядерного удара, для членов правительства и их семей.

Фото: Глава СССР Иосиф Сталин и председатель Совета народных комиссаров Вячеслав Молотов на церемонии открытия Московского метрополитена, 1935 год. Russian Look / www.globallookpress.com

Как устроено Метро-2 Первая линия секретного метро соединяла между собой Кремль, подземный бункер под нынешним парком «Зарядье», здания ЦК КПСС (ныне — администрации президента России) на Старой площади и органов госбезопасности на Лубянке. Впоследствии ее продлили через Мичуринский проспект и Солнцево к аэропорту Внуково-2. Вторая тоже стартует от Кремля и уходит на юг параллельно Варшавскому шоссе, через Видное до пансионата «Бор». Третья от Кремля проходит под Измайловским парком до балашихинского поселка Заря. По легенде, у этой линии есть станция у Большого театра, так что через неприметную дверцу в фонтане на площади люди могут спуститься в тоннель Метро-2.

Фото: Строительство метро на Театральной площади, Москва. Russian Look / www.globallookpress.com

Четвертая — самая новая и таинственная из всех. На ее строительство в 1997 году заложили очень большую сумму. Говорят, эта линия берет свое начало в районе станции метро «Смоленская», затем проходит через «Парк Победы» и ведет прямо к бункеру в Барвихе. Считается, что на красной ветке, между «Спортивной» и «Университетом», есть особый тоннель. Сейчас его используют как оборотный тупик, но на самом деле он уходит глубоко вниз и упирается в запертые ворота — единственное звено, соединяющее Метро-2 и гражданский метрополитен.

Фото: Первый поезд прибывает на станцию «Комсомольская площадь», Москва. Russian Look / www.globallookpress.com

Подземная Москва Истории о подземных ходах под Москвой появились чуть ли не с момента постройки самого Кремля. Впрочем, то же можно сказать о любом крупном городе, особенно если он, как, например, Париж, стоит на месте древних каменоломен. За много веков народ придумал кучу небылиц, а кое-какие подземелья в столице действительно были. Обычно они служили чисто утилитарным целям: там устраивали тайники для оружия и ценностей, погреба, иногда — тюрьмы. Считается, что в одном из таких схронов где-то в центре Москвы покоится библиотека Ивана Грозного. Ее разыскивали на протяжении нескольких веков, хотя сам факт существования Либерии более чем сомнителен.

Фото: Спелеолог, археолог, историк, исследователь подземной Москвы Игнатий Стеллецкий. Всю жизнь он безуспешно искал библиотеку Ивана Грозного / Публичное достояние

Частенько под землей устраивались фальшивомонетчики и преступники, которые с помощью потайных лазов могли незаметно уйти от погони. Военные тоже не упускали возможность прорыть ходы на случай осады из башен Кремля, Симонова и Новодевичьего монастырей. До сих пор ходят слухи о древней подземной дороге, что связывала Кремль с Троице-Сергиевой лаврой. Некоторые источники утверждали, будто путь был настолько широким, что можно было скакать верхом или ехать в запряженном экипаже. Однако отыскать этот ход не вышло ни у старых, ни у современных исследователей. Когда появились первые подземные коммуникации, истории о ходах и домах под Москвой получили новую жизнь. Что уж говорить о метрополитене — эта масштабная стройка просто обязана была вдохновить выдумщиков. Но дыма без огня все-таки не было: секретные пути действительно построили.

Фото: Бригада метростроевцев. Russian Look / www.globallookpress.com

Как узнали о Метро-2 Впервые о тайном метро громко заговорили после развала СССР. В 1992-м в печати появились сначала отрывки, а потом сокращенная версия романа «Преисподняя» Владимира Гоника о линиях секретной московской подземки Д-6, которую автор впервые назвал Метро-2. Причем данные о расположении спецобъектов он умышленно исказил. Гоник утверждал, что получил сведения о тайном метрополитене от своих пациентов во время работы военным врачом в закрытом подразделении Министерства обороны. Кроме того, он самостоятельно 13 лет изучал открытые данные в архивах и в одиночку исследовал исторические и современные подземные системы Москвы. В том же 1992-м появилась публикация об уборщице, которую возили на спецобъекты особыми линиями метро. История была с довольно подробными описаниями, практически повторявшими доклад американского Минобороны за 1991 год. Там даже дали упрощенную схему некоторых коммуникаций.

Фото: Карта системы Метро-2 от военной разведки США / Публичное достояние

Следом выступили диггеры — исследователи подземных убежищ и других скрытых объектов. Во времена фактического безвластия это увлечение захватило многих, особенно если учесть, что часть секретных объектов стала охраняться из рук вон плохо или не охранялась вообще и была заброшена. Так вот, самочинные исследователи уверяли, что им знакомо немало участков Метро-2 и подземными путями удавалось добраться до Раменок. А вот в район Арбатской площади проникнуть не удалось: там работали меры против незваных гостей. По версии диггеров, существует 12 уровней подземной Москвы, максимальная обжитая глубина — 840 метров.

Фото: Строительство станции «Курская», Москва. Russian Look / www.globallookpress.com

Слова искателей фактически подтвердил бывший полковник Комитета госбезопасности, перебежчик Олег Гордиевский. Дескать, главный секрет КГБ, который не раскрыт до сих пор, — то самое Метро-2: огромные города под землей и цепь коммуникаций. Однако этого предателя не раз ловили на передергивании фактов. Есть и целый ряд высказываний различных чиновников, которые так или иначе подтверждали факт существования секретной подземки и бункеров. Но большинство сходились на том, что постройки не столь масштабны, как утверждают слухи, и большая часть давно пребывает в аварийном состоянии и не используется.

Фото: Строительство станции «Арбатская». Russian Look / www.globallookpress.com

Когда на стыке веков ненадолго приоткрыли архивы, некоторые исследователи успели ознакомиться с рассекреченными данными по тайной подземке, но подтвердить их невозможно: администрация Московского метрополитена и спецслужбы попросту отказываются от комментариев. Последним наиболее полным изданием на эту тему стала книга Дмитрия Юркова «Метро двойного назначения. Советские секретные бункеры». Там собраны обобщенные материалы из доступных рассекреченных архивных документов, однако говорить об истинности сведений все еще нельзя.

Фото: Метростроевцы. Russian Look / www.globallookpress.com

Современные городские легенды гласят, что большинство новых станций метрополитена российской столицы не построили, а переделали из секретных остановок Метро-2. Дескать, его постепенно перестраивают под гражданские нужды. Но это вымысел. Линии секретного метро залегают либо выше, либо (и чаще) ниже обычных тоннелей. К тому же сообщение в них предусмотрено лишь в одном направлении. Так что дешевле вырыть пути и обустроить станции с нуля, чем попытаться переделывать старые.