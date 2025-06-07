Россия нанесла массированный удар по сети тоннелей в Харькове

Более 50 взрывов прогремели в Харькове в ночь на субботу, 7 июня, во время массированного удара российских войск. Об этом сообщил военный эксперт полковник запаса Геннадий Алехин .

Он подчеркнул, что в зону поражения попала промзона в Киевском районе города, где находились цеха по сборке беспилотников. Кроме того, взрывы прогремели в районе Харьковского авиационного завода и около железнодорожных станций — туда прибыли составы с боеприпасами и военной техникой.

«Основной удар пришелся на подземные сооружения в районе Харьков-Сортировка. Еще в советские времена этот комплекс считался одним из самых крупных в Советском Союзе», — подчеркнул Алехин.

Военный эксперт добавил, что сейчас разветвленную сеть тоннелей украинские боевики используют в качестве складов для хранения оружия и боеприпасов, а в некоторых помещениях проводят обучение по управлению беспилотниками.

Министерство обороны в последней сводке сообщило о массированном ударе БПЛА и высокоточным оружием большой дальности по цехам сборки украинских дронов, пунктам технического обслуживания и ремонта вооружений ВСУ, а также складам с боеприпасами. В ведомстве подчеркнули, что поразили все поставленные цели.