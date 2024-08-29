«Подруга из „Моссада“». Что известно о спутнице Дурова Юлии Вавиловой
Вокруг Павла Дурова вот-вот разразится настоящий шпионский скандал — его молодую спутницу-блондинку заподозрили в работе на… национальную разведывательную службу Израиля «Моссад». Дескать, специально вынудила миллиардера полететь на ужин в опасный Париж, а геолокацию сливала через соцсети. 360.ru собрал все, что известно о Юлии Вавиловой.
Кто был с Дуровым при задержании
Основателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Власти Франции заподозрили миллиардера в том, что он допускал в своем мессенджере распространение преступного контента и отказывался сотрудничать с властями. В обвинении — шесть пунктов.
Когда 28 августа истек максимальный срок задержания, предпринимателя отпустили под залог в пять миллионов евро. Ему запретили покидать территорию Пятой республики и обязали появляться в полиции дважды в неделю, так как следствие продолжается.
Спутников миллиардера, которых задержали вместе с ним, отпустили еще раньше. Это его помощник (по другим данным, охранник) и некая блондинка.
Как выяснили СМИ, речь идет о 24-летней Юлии Вавиловой. Возможно, прибытие Дурова в ЕС сдала именно она: девушка публиковала совместные фото с геолокацией. Также есть версии, что блондинка — агент израильской разведки "Моссад": якобы она намеренно завлекла миллиардера во Францию, чтобы его там схватили. Перед этим они вместе побывали как минимум в Казахстане, Киргизии и Азербайджане.
Что известно о Юлии Вавиловой
Юлия Вавилова — москвичка из района Чертаново. Судя по всему, она росла в довольно обеспеченной семье: еще школьницей хвасталась снимками из Мексики, Доминиканы, Италии и Испании, а также с разных зарубежных горнолыжных курортов.
В 2022 году девушка отбыла в Дубай. Дела шли не слишком хорошо: стримы Counter-Strike не давали достаточно донатов, советы по криптовалюте тоже не всегда пользовались популярностью.
Юлия даже предлагала уроки репетитора, благо свободно говорит на четырех языках — английском, русском, испанском и арабском.
Злые языки утверждают, что Вавилова хорошо знакома с венгерской моделью Дианой Бако. Через нее стримерша и познакомилась с основателем Telegram. А спустя время попросту увела его у подруги, которая, по слухам, сейчас ждет первенца от миллиардера.
Вавилова путешествовала вместе с Дуровым, откровенно восхищаясь в соцсетях роскошью, доступной VIP-персонам. Но никаких доказательств, что девушка работала на Израиль, ни у кого нет. Впрочем, "Моссад", как и любая другая разведка мира, едва ли будет раскрывать своих агентов.
Тем не менее зарубежные СМИ — итальянские, индийские и британские — активно раскручивают эту версию: «т аинственная женщина», «девушка-агент», «успешная бизнес-леди» — так журналисты характеризуют Юлию.
«По имеющимся данным, семья Вавиловой в России не может с ней связаться. Это порождает предположения о том, что она арестована или затаилась», — написал таблоид Daily Mail.
Что такое «Моссад»
Полное «имя» «Моссада» — Ведомство разведки и специальных задач. Оно появилось 13 декабря 1949 года и подчиняется только премьер-министру Израиля.
Основная деятельность сводится к сбору и анализу развединформации, предотвращению терактов, а также тайным специальным операциями за пределами Израиля.
Именно агенты «Моссада» в 1960 году нашли нацистского военного преступника Адольфа Эйхмана. В девятибалльный шторм угнали пять ракетных катеров, которые оплатил Израиль, но заблокировала Франция. С благословения премьер-министра Голды Меир нашли и уничтожили причастных к теракту на мюнхенской Олимпиаде.
Список можно продолжать. Не всегда у «Моссада» получалось избежать «сопутствующих потерь»: нередко при взрывах, в перестрелках или из-за ошибок информаторов гибли ни в чем не повинные люди. Но разведка Израиля смогла главное — создать себе реноме всесильного ведомства, готового идти к своей цели, не считаясь с любыми преградами.
Легенд вокруг разведки Израиля еще больше, чем успешных операций. Последнее известное выступление израильтян было 1 мая 2018 года. Тогда агенты «Моссада» похитили из специального хранилища в общей сложности около 100 тысяч документов по ядерной программе Ирана. Общий вес бумаг составил полтонны.
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