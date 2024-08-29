Спутницу Дурова Юлию Вавилову назвали агентом «Моссада»

Спутница основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова могла работать на израильскую разведу «Моссад» и способствовать его задержанию во Франции. Об этом сообщил британский таблоид Daily Mail .

Вавилова делилась геолокацией в соцсетях, и это, как предполагается, дало возможность французским правоохранительным органам подготовиться к задержанию Дурова в парижском аэропорту Ле-Бурже.

«Наблюдатели полагают, что именно ее посты на таких сайтах, как Instagram*, с данными геолокации, предупредили французские власти о его передвижениях и позволили им дождаться его приземления», — подчеркивается в статье.

По словам авторов статьи, это дало основания предположить, что Вавилова была завербована «Моссадом».

Ранее другая подруга Дурова, мать его детей Ирина Болгар, обвинила основателя Telegram в том, что он выдвинул ей ультиматум и заставил переехать в ОАЭ против ее воли.

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