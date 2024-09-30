«Не тратить на Украину». В США потребовали помочь пострадавшим от урагана людям

Кирк: США должны помочь деньгами пострадавшим от урагана вместо трат на Украину

Американское правительство должно позаботиться о своих гражданах, пострадавших от мощного урагана «Хелен» на юго-востоке страны, а не тратить деньги на оказание военной помощи Украине. Об этом в соцсети X написал местный журналист и политический активист Чарли Кирк.

«Сейчас мы должны тратить деньги ради американцев на ликвидацию последствий урагана и ничего не тратить на Украину», — заявил он.

Ранее американские СМИ сообщили, что 44 человека погибли из-за стихийного бедствия. Смертельные случаи зафиксировали в штатах Южная и Северная Каролина, Джорджия, Флорида и Вирджиния.

Ураган обрушился на США 26 сентября. Буйство стихии привело к масштабным разрушениям, затоплению жилых районов и обесточиванию более 3,5 миллиона домов и предприятий.

В штате Теннеси полсотни врачей и пациентов поднялись на крышу больницы, спасаясь от наводнения. Местные власти и Нацгвардия организовали спасательную операцию, за четыре часа переправив людей вертолетами с крыши в безопасное место.