Ставленник вице-президента США Дэниел Дрисколл возглавил переговоры о мирном завершении конфликта Украины и России. Известно, что американец родом из обычной провинциальной семьи, отслужил в армии, после смог поступить в университет Лиги плюща и сделал карьеру благодаря удачным знакомствам и собственному рвению.

Встреча в столице ОАЭ Американская делегация во главе с министром армии США Дэниелом Дрисколлом встретилась с российской делегацией в Абу-Даби 25 ноября. Стороны собрались обсудить план мирного урегулирования украинского конфликта, отредактированный после встречи представителей США, Украины и Евросоюза в Женеве. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал подтверждать эти новости. Известно, что первоначально план состоял из 28 пунктов, однако теперь сокращен до 19. В частности, из документа исключили территориальные вопросы, в том числе передачи Донбасса России. Обсуждение этих тем предложили вынести на отдельные переговоры между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Ранее американский министр уже побывал в Киеве и встретился с Зеленским.

Видео: Министр армии США Дэниел Дрисколл,: биография и карьера / 360.ru

По словам секретаря Дрисколла Джеффа Толберта, переговоры с российской делегацией в Абу-Даби по Украине идут хорошо. Новый спецпосланник США тесно взаимодействует с Белым домом и межведомственными структурами по ходу этой встречи: «Мы сохраняем оптимизм», сообщило издание Axios. Как отметил источник, в Абу-Даби также находится киевская делегация с руководителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллом Будановым. Они проводят переговоры с американской и российской сторонами. Биография Дэниела Дрисколла Дэниел Дрисколл родился в провинциальном Буне и вырос в не менее провинциальном Баннер-Элке штата Северная Каролина. Единственное крупное событие этого города — октябрьский фестиваль «Шерстяной червяк»: мохнатые гусеницы бабочек Arctiinae ползают на скорость по метровой дорожке, а народ вокруг веселится и подбадривает бегунов. После школы Дрисколл отправился получать образование в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл (там, кстати, в свое время учился лучший баскетболист в мире Майкл Джордан). Через три года получил степень бакалавра наук в области делового администрирования. Однако для небогатого провинциала этого было маловато, чтобы выбиться в люди.

Фото: Уничтоженный в Ираке американский танк M1A1 Abrams / Публичное достояние

Молодой специалист выбрал проторенный путь к американской мечте и отправился в армию. Три года отслужил офицером бронетанковых войск и командиром взвода кавалерийской разведки. Дрисколл называл себя «солдатом в третьем поколении»: дед сражался на Второй мировой войне, отцу выпало воевать во Вьетнаме, а на его долю достались девять месяцев в Ираке под занавес кампании.

Воспользовавшись Законом о правах военнослужащих, Дрисколл поступил на юридический факультет Йельского университета. Там он подружился с однокурсником Джеймсом Дэвидом Вэнсом, нынешним вице-президентом Соединенных Штатов. Женился Дрисколл на своей школьной любви Кэсси, которая работает пластическим хирургом. Как раз к окончанию учебы у них появился сын Дэниел-младший, а позднее и дочь Лила.

Фото: Дэниел Дрисколл. CNP/AdMedia / www.globallookpress.com

С дипломом доктора права Дрисколл проходил стажировку в Комитете сената по делам ветеранов и у известного окружного судьи Алекса Козински, работал в инвестиционном банке и нескольких юридических конторах. Параллельно обзаводился знакомствами и связями в Республиканской партии.

В 2020 году юрист-ветеран баллотировался на пост кандидата в президенты от республиканцев, чтобы представлять 11-й избирательный округ Северной Каролины на выборах. Хоть новоявленный политик и проиграл, позднее ему предложили должность старшего советника Вэнса. Видимо, на этом посту он действительно отлично себя зарекомендовал, раз президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Дрисколла на пост министра армии, а сенат утвердил ее 66 голосами против 28. Присяга состоялась в феврале 2025 года. Уже в апреле добавилась новая должность: директор Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Фото: Слева направо: министр обороны Дэниел Дрисколл, глава МВД Дуг Бургум, министр обороны Пит Хегсет, президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме, Вашингтон, 11 августа 2025 года. Ron Sachs — CNP / www.globallookpress.com

Дэниел Дрисколл — министр армии США Новый министр выступает за скорейшее внедрение в армию новых технологий. Он подчеркивал, что дорогостоящие танки имеют уязвимые места и благодаря этому их могут уничтожить «очень дешевые дроны, оснащенные очень дешевой взрывчаткой». Да и сбивать БПЛА за 400 долларов ракетами за четыре миллиона едва ли экономически выгодно. За неполный год новый в своей должности Дрисколл успел отменить проект легкого танка М10 Booker: машина оказалась слишком дорогой не только в создании, но и в последующих ремонте и техническом обслуживании. К тому же нашлись нарекания в конструкции. Имеющиеся 80 образцов решено постепенно выводить из эксплуатации.

Интересно Танк М10 Booker получил свое имя в честь сразу двух военных: штаб-сержанта Стивона Букера, погибшего в Ираке 2003 году, и рядового Роберта Букера, погибшего в Тунисе в 1943 году и посмертно награжденного медалью Почета. Танк М10 Booker получил свое имя в честь сразу двух военных: штаб-сержанта Стивона Букера, погибшего в Ираке 2003 году, и рядового Роберта Букера, погибшего в Тунисе в 1943 году и посмертно награжденного медалью Почета.

В минувший четверг, 20 ноября, Дрисколл (по рекомендации Вэнса) побывал в Киеве и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы представить ему мирный план завершения конфликта. В ходе своего визита Дрисколл предположил, что Донбасс полностью перейдет под контроль России в течение 12 месяцев.

Мнения о Дрисколле Говорят, что Дрисколла не случайно отправили на Украину. Молодому прагматичному министру сейчас больше доверяют «в плане передачи сообщений ключевым лидерам», чем другим политикам или чиновникам. Газета The Politico отметила, что Дрисколл все чаще становится публичным лицом. Его называют одним из самых впечатляющих членов администрации президента США. Хотя до выдвижения у него было не так много связей в окружении Трампа (за исключением вице-президента), за последний год он это исправил и пользуется уважением руководства. В то же время издание указало: «пусть дружба с Вэнсом и помогла Дрисколлу получить эту работу, но весь его успех был обусловлен его собственными заслугами. Он просто чертовски хорош в своей работе».

Дэн Дрисколл пользуется всеобщим уважением, а его талант и опыт доказывают, что он — идеальный человек, способный помочь администрации положить конец конфликту России и Украины. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли

Сам Трамп публично утверждал, что Дрисколл обладает мощным сочетанием опыта, позволяющим ему быть разрушителем и проводником перемен. Президент назвал министра армии США бесстрашным и непреклонным борцом за американских солдат и программу «Америка прежде всего».