Сегодня 14:09 История одинокой обезьянки заставила рыдать весь мир: кто такой малыш Панч и где его мама

Мир

Интернет

Соцсети

Япония

Животные

Зоопарки

IKEA

Еще недавно миллионы интернет-пользователей оплакивали судьбу пингвинга-нигилиста, обреченно покидающего стаю и уходящего в пустоту Антарктиды, но теперь человеческие сердца разбила новая история, случившаяся в Японии. Речь о малыше Панче — детеныше макаки в зоопарке Итикавы, которому плюшевая игрушка заменила маму. За судьбой обезьянки, от которой отвернулись сородичи, по сей день следят по всему миру.

Отвергнутый с первой минуты Панч родился 26 июля 2025 года в вольере приматов в городском зоопарке Итикавы, неподалеку от Токио. Родная мать не приняла детеныша. Специалисты предположили, что это могло произойти от стресса особо из-за летней жары или неопытности самой обезьяны, для которой роды были первыми, сообщил france24.com. В дикой природе такой приговор означал бы неминуемую гибель, но на помощь пришли люди. Сотрудники зоопарка забрали кроху на искусственное вскармливание и круглосуточно следили за его здоровьем. Но для макаки в первые месяцы жизни критически важно не только питание, но и тактильный контакт. Детеныши, как правило, буквально вцепляются в шерсть матери, чувствуя таким образом ее защиту. Чтобы восполнить эту пустоту, специалисты подложили Панчу мягкие игрушки. Среди вороха плюшевых зверей малыш сделал единственный выбор и привязался к игрушечному орангутану. Для Панча он стал не просто забавой, а спасением от одиночества. Как пояснил в беседе с Independent один из опекунов макаки Косукэ Сикано, игрушка, по сути, оказалась для обезьянки суррогатной матерью.

Фото: Ichikawa City Zoo

Изоляция и первая слава Главное испытание ждало маленькую макаку впереди. В январе 2026 года окрепшего малыша решили вернуть в общий вольер к другим обезьянам. Риски были очевидны: животные, выращенные людьми в изоляции, часто становятся изгоями. У них другой запах, другое поведение, и стая нередко воспринимает их как чужаков. Именно так случилось и с Панчем. Душераздирающие видео, снятые в зоопарке, в считаные дни разлетелись по соцсетям: детеныш, прижимающий к себе плюшевого друга, сидит в стороне от шумной стаи. Другие макаки толкали его, отгоняли, а однажды взрослая особь даже набросилась на малыша, протащив его по земле. После этого Панч в ужасе бросился не к людям за стекло, а к своей игрушечной маме, обнимая орангутана и пряча мордочку в его искусственном мехе. Реакция мира Судьба Панча встревожила весь мир. В соцсетях распространился хештег «Держись, Панч», тысячи людей писали слова поддержки, кто-то предлагал создать отряд защиты детеныша, другие сразу же изъявили желание посетить зоопарк. В итоге популярность малыша действительно вышла за пределы интернета. По информации nhk.or.jp, в одно утро у входа в зоопарк выстроилась очередь из 900 человека, что примерно в четыре раза больше обычного. Люди приезжали за тысячи километров, чтобы своими глазами увидеть знаменитого детеныша макаки. К истории подключился даже гигант мебельной индустрии IKEA. Директор по устойчивому развитию IKEA Japan Петра Фаре лично посетила учреждение, привезя с собой несколько запасных игрушечных орангутанов для Панча — на случай, если они ему потребуются.

Фото: Ichikawa City Zoo

Первые шаги к семье Пока мир умилялся и переживал, в вольере шла невидимая публике работа. Сотрудники зоопарка отмечали, что у Панча наблюдается стойкий характер и он не оставляет попыток освоиться в стае. «До сих пор Панча много раз отчитывали обезьяны, но нет ни одной, которая пыталась бы по-настоящему напасть. Хотя его и ругают, он обладает психологической крепостью и быстро приходит в себя. Каждый день он получает разный опыт и учится жить в группе», — говорилось в официальном заявлении учреждения в соцсети. И лед наконец тронулся. К 12 февраля Панч стал проводить меньше времени с плюшевой мамой, а больше — с другими макаками. Не все шло гладко, но первыми друзьями обезьянке удалось обзавестись. Через пять дней, 17 февраля, появились еще более вдохновляющие новости. Посетители зоопарка сняли на видео, как одна из взрослых макак из стаи заботится о Панче, вычесывая его шерсть. В мире приматов это высший знак расположения и доверия.

Фото: Ichikawa City Zoo

Надежда на брата Чуть позже в истории обезьянки произошел еще один важный сюжетный поворот. Его родная мать родила еще одного детеныша — Чими, пишет usatoday.com. На этот раз материнский инстинкт сработал безупречно, и Чими растет в стае. Сотрудники зоопарка возлагают на это большие надежды. Они считают, что Чими может стать естественным мостом между Панчем и остальными макаками: общение и схожие со сводным братом запахи помогут отвергнутому малышу укрепить свои позиции среди сородичей. Панч как символ 2026 года Сегодня Панч уже не просто выживает — он живет. Да, он все еще иногда обнимает своего плюшевого орангутана, но делает это все реже. У него появились покровители в стае, а у вольера теперь всегда многолюдно. Популярность макаки в соцсетях не угасает. Малыша называют примером стойкости: он не боялся раз за разом делать шаги навстречу большому миру, несмотря на преграды. В Японии уже сейчас говорят, что Панч станет символом 2026 года — года, когда маленькое сердце победило большое одиночество.