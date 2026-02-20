Одинокую обезьянку Панча избили сородичи. О детеныше позаботилась взрослая макака

В японском зоопарке Итикава шестимесячная обезьянка Панч нашла друга — взрослую макаку, которая стала проводить с малышом время, обнимать его и вычесывать блох. До этот зверька избивали сородичи. Об этом сообщил телеканал NBC News .

Панч прославился в Сети после смерти своей матери. Сотрудники зоопарка дали малышу плюшевую игрушку орангутанга для борьбы со стрессом. Накануне одна из взрослых макак напала на Панча и стала таскать его по земле. Детеныш убежал от сородичей и спрятался за игрушкой.

Пользователи Сети попросили сотрудников изолировать малыша от других особей. Но спасение нашлось во взрослой макаке, которая приняла Панча.

В зоопарке объяснили, что периодическая агрессия среди отдельных животных — норма для макак.

Ранее в Подмосковье жительница Химок во время прогулки с собакой обнаружила в сугробе у учебного заведения питона. Позже змею забрали, но неизвестно, осталось ли пресмыкающееся в живых.