Японский зоопарк успокоил посетителей, которых возмутила отчитавшая детеныша Панча макака

Администрация зоопарка японского города Итикава объяснила поведение макаки, видео с которой завирусилось в Сети. Обезьяна отчитала детеныша по имени Панч в рамках естественного процесса социализации в стае, отметили специалисты в опубликованном заявлении .

В зоопарке отметили, что получили множество звонков из-за популярного ролика. Переживающие за детеныша люди даже звонили из-за рубежа.

Панч приблизился к сородичу, но тот его оттолкнул.

«Затем взрослая обезьяна, вероятно мать того детеныша, отругала его и потащила», — отметили в публикации.

Зоопарк объяснил, что иногда обезьянку одергивают другие члены стаи, но серьезной агрессии животные не проявляют.

«Когда вы наблюдаете такие дисциплинарные действия со стороны других членов стаи, мы просим поддерживать усилия Панча по социализации, а не только его жалеть», — заключили зоологи.

Видео с детенышем макаки завирусилось в Сети. Сотрудники зоопарка дали детенышу игрушку, чтобы помочь справиться со стрессом.