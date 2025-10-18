«План Б — это скамить людей». В деле пропавшей в Мьянме белоруски появились новые подробности
История белоруски Веры Кравцовой, пропавшей в Мьянме, приобрела новый поворот. Подруги исчезнувшей рассказали, что в Азии она зарабатывала на продаже яйцеклеток и не питала иллюзий насчет работы, связанной со скамом.
Неожиданный отъезд
Изначально сообщалось, что Вера отправилась в Таиланд по объявлению о работе моделью. Но ее якобы похитили и вывезли в соседнюю страну в мошеннический кол-центр, где она стала рабыней.
Родителям девушки пришло письмо из Мьянмы: якобы дочь погибла, а за ее тело нужно заплатить полмиллиона долларов. Вскоре родственникам заявили, что Веру кремировали.
По данным посольства Белоруссии во Вьетнаме, Кравцова считается пропавшей без вести, доказательств ее гибели не нашли. Одна из подруг Веры рассказала, что в Азию та уехала неожиданно — практически одним днем.
«Я не знаю, как надо было ей присесть на уши, чтобы такое случилось. Вероятно, ей врали до самой Мьянмы. Вера — очень общительный человек. У нее много знакомых по всему миру. Я очень хочу, чтобы ее быстрей нашли!» — сказала приятельница.
По ее словам, Вера никогда не была моделью, но участвовала в фотосессиях для собственного удовольствия. В Минске подрабатывала курьером и развозила еду.
«Как говорят, она искала себя. Вера всегда сама зарабатывала деньги, ни у кого не просила. Когда из Китая вернулась, жила какое-то время на отложенные. Отдыхала», — добавила подруга в беседе c kp.ru.
«Продавала свои яйцеклетки»
Еще одна подруга Веры, представившаяся как Накс, ранее говорила о скаме.
Раньше Вера ездила в Китай и зарабатывала на том, что продавала свои яйцеклетки. Да, она это делала из-за хорошего дохода, но еще и потому, что таким образом хотела помочь парам, которые не могли иметь ребенка.
Накс
подруга пропавшей в Мьянме белоруски
Пропавшая хотела открыть кафе в Китае, ей нужны были деньги.
«А потом Вера кинула такую фразу, что ее план Б — это скамить людей. Работа заключена в том, чтобы втираться в доверие, а потом просить материально помочь. И якобы там хорошо платят, кто-то ей об этом рассказал, но кто — не знаю. <…> Когда я увидела в сентябре фото Веры на лодке в Азии, то подумала, что она отдыхать улетела либо сдавать яйцеклетку», — заключила Накс.
Кол-центры Мьянмы
В Сети появляется все больше новостей о рабстве в Азии. Бандиты заманивают жертв якобы на сказочную работу, а потом отбирают документы и заставляют работать в мошеннических кол-центрах.
Накануне стало известно, что полицейские и военные в Мьянме и Камбодже освободили более 3,5 тысячи человек, которых злоумышленники держали в рабстве и планировали продать на органы.
Среди освобожденных — сотни девушек из стран СНГ, Вьетнама, Камеруна и Китая. Их завербовали под предлогом работы моделями.