История белоруски Веры Кравцовой, пропавшей в Мьянме, приобрела новый поворот. Подруги исчезнувшей рассказали, что в Азии она зарабатывала на продаже яйцеклеток и не питала иллюзий насчет работы, связанной со скамом.

Неожиданный отъезд

Изначально сообщалось, что Вера отправилась в Таиланд по объявлению о работе моделью. Но ее якобы похитили и вывезли в соседнюю страну в мошеннический кол-центр, где она стала рабыней.

Родителям девушки пришло письмо из Мьянмы: якобы дочь погибла, а за ее тело нужно заплатить полмиллиона долларов. Вскоре родственникам заявили, что Веру кремировали.

По данным посольства Белоруссии во Вьетнаме, Кравцова считается пропавшей без вести, доказательств ее гибели не нашли. Одна из подруг Веры рассказала, что в Азию та уехала неожиданно — практически одним днем.

«Я не знаю, как надо было ей присесть на уши, чтобы такое случилось. Вероятно, ей врали до самой Мьянмы. Вера — очень общительный человек. У нее много знакомых по всему миру. Я очень хочу, чтобы ее быстрей нашли!» — сказала приятельница.

По ее словам, Вера никогда не была моделью, но участвовала в фотосессиях для собственного удовольствия. В Минске подрабатывала курьером и развозила еду.

«Как говорят, она искала себя. Вера всегда сама зарабатывала деньги, ни у кого не просила. Когда из Китая вернулась, жила какое-то время на отложенные. Отдыхала», — добавила подруга в беседе c kp.ru.