Рабство в XXI веке стало траффикингом в Азии. Как «хозяева» заставляют россиян отбирать деньги у всего мира

Рабство — страшное слово, которое не потеряло своей актуальности даже в XXI веке. Бандиты пользуются неграмотностью и безденежьем своих жертв, активно зазывают их на сказочную работу в Азию, а по приезде отбирают документы и заставляют работать в мошеннических кол-центрах.

Россиянка попала в рабство Девушка из Читы сообщила родне, что ее похитили и отпустят только за выкуп. Россиянка соблазнилась на предложение поработать в Бангкоке моделью. Однако по приезде на место ее увезли в специальный лагерь на границе с Мьянмой. Там объяснили, что отныне она должна выполнять приказы своих хозяев. Недовольных ждут наказание или продажа на органы. По словам пленницы, в лагере много россиян, жителей стран бывшего СССР, китайцев и уроженцев Юго-Восточной Азии. Те, что красивые и с хорошей фигурой, выманивали деньги в видеочатах, остальные клянчили текстовыми сообщениями. Особо ценились славяне и европейцы, азиатам приходится хуже — черная работа и постоянные побои, рассказал Telegram-канал Mash. Надежды на то, что местные власти освободят пленников, никакой: в той местности, где расположен лагерь, законы не действуют. Но похитители готовы отпустить своих жертв за взнос в 15 тысяч долларов США за человека. Правда, потом экс-раба ждут неприятности уже с миграционной службой за пребывание в стране более 60 дней без визы.

Фото: Максим Богодвид / РИА «Новости»

Счастливые спасения из рабства Это не первый случай, когда россияне оказываются в ловушке в Мьянме. Жительница Ярославля поехала в Таиланд работать переводчиком, но попала к мошенникам и оказалась в лагере в жутких условиях вместе с соотечественниками и людьми из других стран, сообщил сайт омбудсмена Ярославской области. Девушке удалось тайком позвонить отцу и рассказать о случившемся. Тот начал обивать пороги МИДа, Интерпола, уполномоченного по правам человека, администрации президента, посольства России, Таиланда и Мьянмы, депутатов местной Думы. Однако долгое время никаких подвижек не было. Всего в заточении она провела год и два месяца. Наконец повезло: правоохранительные органы Таиланда, Мьянмы и Китая устроили налет на работорговцев. Удалось освободить около семи тысяч человек, в том числе и девушку из Ярославля. Это был не просто подпольный центр, а целый тайный город с развитой инфраструктурой, который курировали региональные власти Мьянмы.

Фото: Mikhail Esteves / Википедия

В декабре прошлого года стала известна история российского айтишника. Он работал в Благовещенске, пока некий китайский бизнесмен не предложил вакансию на западе Индокитая. Правда, работать нужно на месте в офисе, никакой удаленки. Условия были уж очень привлекательными, и парень согласился. По приезде отобрали документы, отвезли в лагерь, посадили мошенничеством выманивать деньги у соотечественников. Смена — 20 часов в день, из бонусов лишь скудная еда и обещания жутких последствий, если откажется трудиться. Однако россиянин за полгода смог разработать план побега: вместе с товарищами по несчастью устроил бунт, а потом сбежал, предупредив пограничников.

Фото: Шахневаз Хан / РИА «Новости»

Деньги за свободу Также год назад восемь жителей Тайваня согласились на высокооплачиваемую работу с бесплатным трансфером в Таиланд — трудиться в местном казино. Предложение показалось безопасным, ведь набирали целую группу. Однако стоило приземлиться в Бангкоке, как у них отобрали документы, телефоны, рассказала китайская медиаплатформа Bcbay.com. Пленников отвезли в Мьянму. Там их некоторое время держали под замком и колотили при попытках общаться между собой или обращаться за чем-то к охране. Кормили одной миской белого риса с листьями овощей в сутки. Так продолжалось несколько месяцев. Потом пленников попытались приставить к делу. Оказалось, что три женщины 50-60 лет не умели пользоваться современными гаджетами. Тогда дамам предложили заплатить примерно по 10 тысяч долларов США и уйти восвояси. Для этого им разрешили связаться с семьями. Благо похитители не обманули и после получения денег действительно отпустили пленниц. Добираться домой им пришлось своим ходом. Позднее одна из женщин рассказывала, что рабам неоткуда ждать помощи: после их освобождения пятерых мужчин, что прибыли вместе с ними, перевезли в другое место. Судьба их неизвестна, хотя они и просили дать и им заплатить выкуп, чтобы выйти на свободу.

Современное рабство Сегодня рабство принято называть траффикинг. Это вербовка, похищение и укрывательство людей, которых против их воли используют, чтобы получить прибыль. Все, разумеется, обманом и с применением силы. В сети современных рабовладельцев уже попало около 25 миллионов человек со всей планеты. Более четырех миллионов пострадавших — дети. Раньше людей чаще использовали для сексуальных услуг, убивали ради органов, заставляли просить подаяния, пристраивали на сельхозработы или производство наркотиков. Сегодня на первый план вышли интернет-мошенники, которые звонят людям по всему миру и с помощью разных уловок уговаривают отдать свои деньги и ценности для «безопасного хранения». Поначалу на эти «заработки» ставили заключенных. Однако не все тюремное начальство в достаточной мере коррумпировано, к тому же там бывают проверки, да и делиться приходится. Бесправные рабы, клюнувшие на предложение о сказочной работе в другой стране — куда более удобный и дешевый вариант.

Фото: Шахневаз Хан / РИА «Новости»

Для лагерей, где содержат пленников, преступники предпочитают богом забытые уголки. Там больше закона уважают силу и деньги. Юго-Восточная Азия подходит по всем статьям, к тому же там действительно достаточно курортов, на которые приглашают работать вахтовым методом. Впрочем, Центральная Азия тоже не промах, там лидер по рабству — Кыргызстан. Спецслужбы периодически устраивают рейды, освобождая рабов, правда, для этого иногда нужно давление извне. Например, в Тайване в 2016 году власти начали процесс о торговли людьми на юге страны только после угрозы экономических санкций. Тогда на скамье подсудимых оказались 92 человека, включая политиков, полицейских и даже одного генерал-лейтенанта.

Фото: Шахневаз Хан / РИА «Новости»

Как не попасть в рабство Похоже, спастись из рабства можно лишь тремя способами: сбежать, откупиться или дождаться спецоперации полиции. Ни один из этих вариантов не гарантирует успеха: устроить побег непросто, на выкуп может не быть денег (или его попросту не возьмут), а освобождение силовиков еще неизвестно когда будет (если будет вообще). Попасть в рабство может любой человек. Даже грамотные люди «покупаются» на предложение золотых гор, особенно если в их регионе нет даже пригорков. Что уж говорить о людях без образования, средств и надежды? К тому же заграница выглядит так привлекательно: заработок в валюте, возможность побывать в другой стране. Проверить такие фирмы-зазывалы могут не все. Да и как их проверит обычный человек? Вот сайт, вот фото, дипломы менеджеров, отзывы благодарных сотрудников. Некоторые мошенники даже создают целые гроздья аккаунтов в соцсетях и сайты якобы партнеров их фирмы. Бывает, что «выгодную работу» подсовывают родственники или приятели. Увы, тут тоже не стоит доверять без оглядки.

Фото: Евгений Одиноков / РИА «Новости»

Примером тому история 26-летней жительницы Казахстана: родственник пригласил ее в Тбилиси на заработки. В Грузии у нее отобрали паспорт, а «заботливый» родич, натешившись с девушкой, подарил ее своему компаньону. Через месяц тело казашки нашли под окнами многоэтажного дома. Получили сказочное предложение о работе? Не поленитесь узнать, какова средняя заработная плата в той местности, как поживает экономика страны. Многие российские релоканты наступили на эти грабли, когда бежали в бывшие страны СНГ: они, как в старом анекдоте, перепутали туризм с иммиграцией и были уверены, что легко устроятся. На деле же оказалось, что много где царит безработица, да и зарплаты довольно малы. Плюс нужны знание языка и навыки обычного труда, бариста и спецы по коворкингам не в почете. К тому же множество граждан этих славных государств предпочитают ездить на заработки в Россию — едва бы они так делали, если б смогли нормально устроиться дома.

Фото: Алексей Даничев / РИА «Новости»

Еще стоит поискать в мессенджерах сообщества соотечественников, что постоянно проживают в стране, куда зовут поработать. Стоит спросить их совета: можно ли доверять той или иной фирме, реальны ли предложенные условия. Как правило, на такие вопросы охотно и подробно отвечают. Также перед тем, как соглашаться на предложение о работе, стоит уточнить, могут ли в данной стране легально нанимать иностранцев, и если да, то какие для этого нужны документы. Если нельзя или «работодатель» не просил никаких бумаг, не стоит продолжать с ним общение. Соглашаться трудиться нелегально — себе дороже. Важно понимать, как вернуться домой, если вдруг с работой не выгорит или вообще придется удирать. Сколько стоит билет, как обратиться за помощью, спросить адрес консульства, во сколько обойдется такси. Еще один нюанс: английский распространен далеко не во всем мире, многие азиаты его не знают, так что хотя бы махонький разговорник будет кстати.