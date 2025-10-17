Более трех тысяч человек освободили из рабства в Мьянме и Камбодже

Mash: 3,5 тысячи человек спасли от продажи на органы в Мьянме и Камбодже

Полицейские и военные в Мьянме и Камбодже освободили более 3,5 тысячи человек, которых злоумышленники держали в рабстве и планировали продать на органы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По его информации, среди освобожденных — более 100 девушек из стран СНГ, а также гражданки Вьетнама, Камеруна и Китая. Всех их заманили под предлогом работы моделями. В Камбодже задержали пять женщин, которые помогали рабовладельцам заманивать жертв.

Теперь спасенных отправят в родные страны.

Ранее заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин рассказал, что тем, кто попал в западню, необходимо хотя бы каким-то образом подать сигнал — например, дозвониться до родственников, чтобы те обратились в дипмиссию.