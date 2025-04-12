Пиар на крови или побег от жены? Зачем принц Гарри тайно отправился на Украину

Герцог Сассекский Гарри прилетел на Украину с необъявленным гуманитарным визитом. Он посетил львовский госпиталь и поучаствовал в фотосессии. Британцы тайную поездку не оценили. Они назвали действия принца «позорищем» и пиаром.

Днем ранее принц Гарри предстал перед судом в Лондоне, где заявил, что его жизнь «находится под угрозой». Он утверждал, что ему и его семье требуется государственная охрана.

Младший сын британского короля Карла III принц Гарри тайно посетил Украину . Он отправился во Львов, в ортопедическую клинику Superhumans Centre, где проходят лечение раненые бойцы ВСУ. О поездке стало известно постфактум.

Во время визита в госпиталь Гарри поучаствовал в фотосессии. Он был в куртке с логотипом основанных им «Игр непокоренных». Такое название носят международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военнослужащих, раненых или ставших инвалидами на службе. Их проводят в разных странах с 2014 года по инициативе Гарри, причем особое внимание уделяют на них украинцам.

Визит Гарри может являться «прощупыванием почвы» на предмет того, окажут ли британским военным квалифицированную медпомощь в случае введения контингента Великобритании на Украину. Есть вероятность, что в львовской клинике они уже находились на лечении, написало «Военное обозрение».

«Кровавый пиар» и «позорище» принца Гарри

Читатели газеты Daily Mail раскритиковали принца Гарри за его поездку на Украину.

«Разве эти парни недостаточно настрадались? Теперь мы навлекаем на них принца Гарри», — написала пользователь с ником Lady Leighton.

Канадский комментатор CdaGirlVanIsle отметил, что герцог Сассекский появился только на фотосессии.