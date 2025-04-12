Пиар на крови или побег от жены? Зачем принц Гарри тайно отправился на Украину
Герцог Сассекский Гарри прилетел на Украину с необъявленным гуманитарным визитом. Он посетил львовский госпиталь и поучаствовал в фотосессии. Британцы тайную поездку не оценили. Они назвали действия принца «позорищем» и пиаром.
Гарри «прощупал почву» на Украине
Младший сын британского короля Карла III принц Гарри тайно посетил Украину. Он отправился во Львов, в ортопедическую клинику Superhumans Centre, где проходят лечение раненые бойцы ВСУ. О поездке стало известно постфактум.
Днем ранее принц Гарри предстал перед судом в Лондоне, где заявил, что его жизнь «находится под угрозой». Он утверждал, что ему и его семье требуется государственная охрана.
Во время визита в госпиталь Гарри поучаствовал в фотосессии. Он был в куртке с логотипом основанных им «Игр непокоренных». Такое название носят международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военнослужащих, раненых или ставших инвалидами на службе. Их проводят в разных странах с 2014 года по инициативе Гарри, причем особое внимание уделяют на них украинцам.
Визит Гарри может являться «прощупыванием почвы» на предмет того, окажут ли британским военным квалифицированную медпомощь в случае введения контингента Великобритании на Украину. Есть вероятность, что в львовской клинике они уже находились на лечении, написало «Военное обозрение».
«Кровавый пиар» и «позорище» принца Гарри
Читатели газеты Daily Mail раскритиковали принца Гарри за его поездку на Украину.
«Разве эти парни недостаточно настрадались? Теперь мы навлекаем на них принца Гарри», — написала пользователь с ником Lady Leighton.
Канадский комментатор CdaGirlVanIsle отметил, что герцог Сассекский появился только на фотосессии.
Он боится за свою жизнь в Британии, окруженный охраной, а затем отправляется на Украину, которую ежедневно бомбят, ради фотосессии. Он не самый умный.
CdaGirlVanIsle
Читатель
Ему вторил пользователь из Вены с ником DoubleAgent007, считающий, что принц Гарри «больше боится, что его сфотографируют в невыгодном свете, чем того, что на него упадет бомба». По мнению пользователя TankTiglonPolka, британец сделал неправильный выбор и в целом он «ужасная личность».
«Я надеюсь, что британские налогоплательщики не оплачивали его поездку на Украину. Он просто ищет, чем бы заняться после увольнения из Sentebale!» — написала жительница Сассекса с ником Ригга.
Комментатор с ником Dr. Moriarty задался вопросом, так ли сильно принц Гарри беспокоится о своей безопасности, раз отправился в зону боевых действий.
Брат (принц Уильям — прим. ред.) навещает Эстонию и британские войска, находящиеся там недалеко от российской границы, отец встречается с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, когда тот переживал ужасные времена в Белом доме. Гарри просто не может смириться с тем, что его бросили, пиар в худшем его проявлении!
Wee Annie
Читатель
Не лучшим образом о визите Гарри высказались и читатели The Telegraph.
«Мужик скорее поедет в зону боевых действий, лишь бы отвязаться от жены. Впрочем, с такой женой его трудно винить», — заявил комментатор Tom Dale.
Не обошлось и без осуждающих постов. Комментатор Marie Firth напомнила о заявлениях герцога Сассекского, что в Лондоне ему якобы опасно.
«А в зоне боевых действий — в самый раз? А еще хорошие кадры, вот фотографы расстарались — сразу видно, что визит „тайный“. Эта парочка будет пиариться на любом человеческом горе. Позорище!» — возмутилась она.
А украинской фашне он про расизм не хныкал?
Ona Roll
Читатель
Пользователь Britt Rubin назвал одного из наследников британской короны «поганым лицемером».