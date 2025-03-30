Принца Гарри обвинили в нападках и травле

Председатель благотворительной организации Sentebale Софи Чандаука обвинила принца Гарри в «нападках и травле» после его ухода из учреждения. Об этом сообщил телеканал Sky News .

«Председатель благотворительной организации, учрежденной принцем Гарри, обвинила его в масштабных нападках и травле после того, как он и несколько других людей покинули организацию в начале этой недели», — уточнил канал.

Британский принц основал в 2006 году организацию в честь своей матери, принцессы Дианы, для борьбы с СПИД и ВИЧ в Африке. Гарри объявил о своем уходе из Sentebale во вторник, 25 марта.

Источник, близкий к бывшим попечителям организации, сообщил телеканалу, что обвинения Чандауки «совершенно необоснованные». При этом герцог и герцогиня Сассекские отказались от комментариев.

До этого принц Гарри опубликовал совместное заявление с соучредителем, принцем Сиизо из Лесото, что они ушли в отставку «в знак поддержки и солидарности» с советом попечителей, который также подал в отставку из-за разногласий с Чандауки.

Телеканал уточнил, что причиной конфликта стала концентрация сборов средств в Африке.

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