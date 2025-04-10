Принц Гарри неожиданно приехал на Украину

Иностранный гость приехал в страну 10 апреля. В сопровождении четырех военных он посетил клинику Superhumans Centre, которая специализируется на протезировании, реконструктивной хирургии и психологической помощи. О поездке стало известно лишь после того, как принц покинул Украину.

Гарри стал вторым членом британской королевской семьи, посетившим Украину. В 2024 году там побывала герцогиня Эдинбургская Софи. В марте принц Уильям во время поездки в Эстонию встретился с украинскими беженцами.

Ранее муж Меган Маркл оказался по угрозой выдворения из США из-за признания в употреблении наркотиков. Он должен был рассказать об этом при въезде в страну, в обратном случае пребывание в Штатах могут признать противозаконным.